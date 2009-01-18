به گزارش خبرنگار مهر، همایش غزه و رسانه صبح امروز با حضور آیت الله تسخیری رئیس مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، سردار میرفضل باقرزاده رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس،عزت الله ضرغامی رئیس سازمان صدا و سیما،علیرضا ملکیان معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد و چند تن از مدیران کل این معاونت و همچنین تعدادی از نمایندگان مجلس برگزار شد.



در این مراسم همچنین آرتور رانوس رامیرز سفیر ونزوئلا در ایران، مدیر مسئول مطبوعات و خبرگزاریهای کشور و نمایندگانی از رسانه های خارجی از جمله المنار، العالم، الوفاق و الافاقه نیز حضور داشتند.

در این مراسم که با سخنرانی محمد نزال نماینده حماس در غزه که به صورت ویدئوکنفرانس پخش می شد آغاز شد آیت الله محمد علی تسخیری، حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان، پرویز اسماعیلی مدیرعامل خبرگزاری مهر، عزت‌الله ضرغامی مدیرعامل صدا و سیما و علیرضا ملکیان معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد به سخنرانی پرداختند.



در این همایش مدیران مسئول خبرگزاریهای داخلی از جمله ایسنا و ایرنا و نیز روزنامه‌های کشور از جمله روزنامه اطلاعات و مردمسالاری حضور داشتند.



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