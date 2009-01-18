شرایط اجرای کنسرت مناسب نیست

بهمن مه آبادی سرپرست گروه موسیقی "سل" ضمن بیان این مطلب در انتقاد به نحوه برگزاری کنسرت به خبرنگارمهر،گفت : در سال جاری چندین بار اقدام به برگزاری کنسرت کردم، اما متاسفانه بنابه دلایلی از جمله گرانی بیش از اندازه اجاره بهای سالن ها عملا نتوانستیم کنسرتی برگزار کنیم که این معضل هم به گروههای حرفه ای موسیقی علمی لطمه می زند و هم به نوعی عملکرد سیاستگذاران امور فرهنگی را زیرسئوال می برد.

وی در ادامه افزود : در همه جای دنیا رسم بر این است که سالن ها در ابتدا به طور رایگان در اختیار هنرمندان موسیقی و تئاتر قرار می گیرد و پس از اجرای کنسرت درآمد حاصل از آن بین گروه و سالن دار به طور مساوی تقسیم می شود، اما متاسفانه درایران چنین نیست و گروه باید هزینه یک شب اجرا که معمولا با قیمت بالای یک میلیون تومان برآورد شده است را ابتدا بپردازد و پس از آن کنسرت اجرا کند؛ به عقیده من چنین برخوردی درشان هنرمند و هنر موسیقی نیست و یا حداقل انجام چنین کاری از عهده گروه"سل" خارج است.

این نوازنده ویلون در ادامه به اجرای این گروه در خارج از کشور اشاره کرد و گفت : گروه موسیقی "سل" در حال تمرین برای برگزاری کنسرتی در کانادا در بهار سال آینده است و درنظر داریم در این کنسرت بخشی از آثار آهنگسازان مدرن در اواخر قرن بیستم و همچنین برخی از ساخته های خودم را همراه با چهارنفر از اعضای این گروه اجرا کنیم .

لازم به ذکر ست پویا کشاورز نوازنده "ویلون"،ارغوان صباحی "ویولا"،نهال محبی"ویلون" و سارا عبدالله زاده "پیانو" از جمله اعضای این گروه موسیقی "سل"هستند و همچنین قرار است آلبوم "آوای صلح" این گروه اسفندماه سال جاری منتشر شود.