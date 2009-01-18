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۲۹ دی ۱۳۸۷، ۱۵:۲۶

پیروزی مقاومت ومسئولیت امروز-3

حماس در ساخت سلاح خودکفاست/ کمک به مردم غزه نباید پنهانی باشد

حماس در ساخت سلاح خودکفاست/ کمک به مردم غزه نباید پنهانی باشد

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هشتم با بیان اینکه حماس در ساخت سلاح به خودکفایی رسیده تاکید کرد که اگر حماس نیاز داشته باشد ایران آمادگی کمک به این دولت را دارد.

اسماعیل کوثری که با خبرنگار پارلمانی مهرگفتگو می کرد با بیان اینکه ایران آماده کمک به حماس است بیان داشت: مشکل این است که راه کمک رسانی به مردم غزه و حماس بسته است  و غزه در محاصره به سر می برد وگرنه چرا نباید به مردم فلسطین کمک کرد؟ و اگر به حماس کمک نشود چگونه باید مقابل صهیونیست ها بایستد و مقاومت کند.

نماینده مردم تهران در خانه ملت ادامه داد:کمک به مردم غزه و حماس نباید پنهانی باشد و البته این را هم در نظر داشته باشید که مردم غزه بیش از آنکه به سلاح احتیاج داشته باشند به کمک های دارویی و غذایی نیازمندند.

وی خاطرنشان کرد: درمورد سلاح هم خود حماس به اندازه کافی پیش بینی لازم را کرده و از این نظر کم ندارد و برای مقابله با ارتش اسرائیل به اندازه کافی سلاح و موشک در اختیار دارد و از این بابت کمبودی ندارد.

کوثری با بیان اینکه صهیونیست ها برسر مردم غزه بمب های فسفری می ریزند افزود: اگر ایران و کشورهای اسلامی به حماس کمک نظامی کنند درحدهمین سلاح هایی خواهد بود که حماس اکنون دراختیار دارد هرچند حماس هم اکنون نیازی به کمک نظامی ندارد و از این بابت خودکفا است.

این نماینده مجلس با اشاره به همکاری مصر با رژیم صهیونیستی اظهار داشت: رفتار" نامبارک"خائنانه است و بی شک یکی از سردمداران جانی و جنایتکار تجاوز اسرائیل به غزه همین آقای "نامبارک" است.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد:اگر "نامبارک" و " ملک عبدالله" چراغ سبز نشان نمی دادند ، اسرائیل جرات جنایات انجام شده در غزه را نداشت.

وی درباره اظهارات اخیر رئیس جمهور مصر بیان داشت: ما در حدود 20 روزی که از آغاز جنگ در غزه می گذرد چیزی جز حمایت مصر از اسرائیل ندیده ایم  و نمونه بارز این حمایت، اقدام مصر در بسته نگه داشتن گذرگاه رفح است.

کوثری در خاتمه گفت: مقصران اصلی حملات اسرائیل به غزه،سازمان ملل،امریکا،ملک عبدالله و حسنی مبارک هستند.

کد مطلب 818482

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