حماس در ساخت سلاح خودکفاست/ کمک به مردم غزه نباید پنهانی باشد

اسماعیل کوثری که با خبرنگار پارلمانی مهرگفتگو می کرد با بیان اینکه ایران آماده کمک به حماس است بیان داشت: مشکل این است که راه کمک رسانی به مردم غزه و حماس بسته است و غزه در محاصره به سر می برد وگرنه چرا نباید به مردم فلسطین کمک کرد؟ و اگر به حماس کمک نشود چگونه باید مقابل صهیونیست ها بایستد و مقاومت کند.

نماینده مردم تهران در خانه ملت ادامه داد:کمک به مردم غزه و حماس نباید پنهانی باشد و البته این را هم در نظر داشته باشید که مردم غزه بیش از آنکه به سلاح احتیاج داشته باشند به کمک های دارویی و غذایی نیازمندند.

وی خاطرنشان کرد: درمورد سلاح هم خود حماس به اندازه کافی پیش بینی لازم را کرده و از این نظر کم ندارد و برای مقابله با ارتش اسرائیل به اندازه کافی سلاح و موشک در اختیار دارد و از این بابت کمبودی ندارد.

کوثری با بیان اینکه صهیونیست ها برسر مردم غزه بمب های فسفری می ریزند افزود: اگر ایران و کشورهای اسلامی به حماس کمک نظامی کنند درحدهمین سلاح هایی خواهد بود که حماس اکنون دراختیار دارد هرچند حماس هم اکنون نیازی به کمک نظامی ندارد و از این بابت خودکفا است.

این نماینده مجلس با اشاره به همکاری مصر با رژیم صهیونیستی اظهار داشت: رفتار" نامبارک"خائنانه است و بی شک یکی از سردمداران جانی و جنایتکار تجاوز اسرائیل به غزه همین آقای "نامبارک" است.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد:اگر "نامبارک" و " ملک عبدالله" چراغ سبز نشان نمی دادند ، اسرائیل جرات جنایات انجام شده در غزه را نداشت.

وی درباره اظهارات اخیر رئیس جمهور مصر بیان داشت: ما در حدود 20 روزی که از آغاز جنگ در غزه می گذرد چیزی جز حمایت مصر از اسرائیل ندیده ایم و نمونه بارز این حمایت، اقدام مصر در بسته نگه داشتن گذرگاه رفح است.

کوثری در خاتمه گفت: مقصران اصلی حملات اسرائیل به غزه،سازمان ملل،امریکا،ملک عبدالله و حسنی مبارک هستند.