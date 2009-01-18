نامه رهبر انقلاب به هنیه تاکتیکی هوشمندانه بود

حامد صادقی، کارشناس ارشد مسائل خاورمیانه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بخشهای مختلف این پیام افزود: طرح مفاهیمی بنیادین چون "صبر بیست روزه مبارزان غزه"، "اشاره به ناتوانی قدرتهای مادی در برابر ایمان به خدا و قیامت"، و "ذلت و ناتوانی حکومت های جبار و مستکبر و ارتشهای مجهز در برابر قدرت فداکاری و شهادت طلبی" در این پیام از جمله مباحثی است که گفتمان مقاومت در منطقه را بیش از پیش تثبیت و تقویت خواهد کرد.

این کارشناس ارشد مسائل خاورمیانه ادامه داد: نکته مهم دیگر این مقایسه شرایط کنونی رژیم صهیونیستی با دوران جنگ اعراب است. در این پیام با صراحت اشاره شده که « دشمنی که امروز از سوی مقاومت اسلامی فلسطین پای در گل پشت دروازه های غزه به خفت افتاده همان است که ظرف شش روز بخشهای عظیمی از سه کشور عربی را تحت سیطره خود درآورده » و طبعا اشاره به این مسئله علاوه بر ناتوانی اعراب و ضعف سیاسی و اعتقادی برخی کشورهای عرب منطقه قدرت اساسی مقاومت را که برگرفته از اصول انقلاب اسلامی ایران است گوشزد می کند.

صادقی همچنین گفت: نکته دیگری که در چارچوب این پیام باید مورد توجه قرار گیرد گروهی است که در پی مقاومت جانانه مردم مظلوم غزه رسوا شده اند. اشاره مقام معظم رهبری به "منافقان امت اسلامی" در کنار آمریکا، رژیم صهیونیستی و سازمان ملل متحد حاوی پیامی مهم برای هواداران مقاومت اسلامی فلسطین است. بر این اساس طبعا از این پس و به واسطه اعمال خیانتکارانه برخی دولتهای عربی باید با صراحت آنها را با دشمنان درجه یک امت اسلامی هم ردیف قرار دهیم.

وی در ادامه اظهار داشت: واقعیت غیرقابل انکار دیگری که در این پیام نیز مورد اشاره قرار گرفته بروز حمایتهای گسترده مردمی در سطح جهان از مقاومت اسلامی فلسطین است. بر این اساس هر چند که شاید تا به امروز و در پی تبلیغات گسترده رسانه های غربی و صهیونیستی نام گروههای مقاومت فلسطین و لبنان در لیست گروههای تروریستی مطرح می شد اما امروز نه تنها ملتهای مسلمان که بسیاری از ملتهای اروپا و آمریکا نیز حقانیت و مظلومیت این گروهها را پذیرفته اند.

این کارشناس مسائل خاورمیانه همدردی رهبری، مقامات ارشد و مردم ایران با مردم مظلوم فلسطین را پیام دیگر نامه اخیر رهبر انقلاب به اسماعیل هنیه دانست و گفت: مقایسه "خیانتکاران عرب" که در واقع همان "منافقان امت اسلامی" هستند با یهودیان جنگ احزاب نیز از جمله بخشهای مهم این پیام است که علاوه بر نوعی پیش بینی هشداری جدی را نیز به برخی سران کشورهای عربی منطقه می دهد و نخستین بازتابهای آن نیز در مواضع اخیر حسنی مبارک قابل رصد است.