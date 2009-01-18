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۲۹ دی ۱۳۸۷، ۱۲:۰۹

"رویای خدایان کوچک" رونمایی می شود

در ادامه برگزاری جلسات رونمایی کتاب توسط نویسندگان معاصر کانون ادبی فرهنگسرای بهمن این بار مجموعه شعر "رویای خدایان کوچک" اثر شکرخدا گودرزی رارونمایی می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این مراسم با حضور گودرزی نمایشنامه‌نویس، کارگردان، منتقد و مدرس تئاتر برگزار می‌شود که نخستین مجموعه شعر خود را به تازگی منتشر کرده‌است. کامران شرفشاهی و کورس احمدی از مدعوین این محفل ادبی هستند.

این برنامه ساعت ١٥ روز اول بهمن  در تالار مبارک فرهنگسرای بهمن اجرا می‌شود و علاقمندان می‌توانند جهت حضور در برنامه به نشانی میدان بهمن، خیابان دشت آزادگان، فرهنگسرای بهمن، تالارمبارک مراجعه کنند.

همچنین تالار قشقایی مجموعه تئاتر شهر از 24 آذرماه میزبان نمایش "هفت خاج رستم" به کارگردانی شکرخدا گودرزی است.

کد مطلب 818488

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