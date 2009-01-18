حراست از میراث فرهنگی رسالت اصلی رسانه ها

مهرداد کیهانفر در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان افزود: لازم است تا این فرهنگ و تفکر همواره مد نظر رسانه ها قرار گیرد که سازمان میراث فرهنگی نهادی است ملی در راستای استاندارد کردن کلیه مصادیق فرهنگی که در توسط گذشتگان ما به صورت سینه به سینه انتقال پیدا کرده است.

وی اظهار داشت: در جامعه امروز فرهنگ سلاحی است که که مقام معظم رهبری نیز بارها بر مهندسی نمودن آن تاکید کرده اند.

کیهانفر تصریح کرد: باید در خصوص قطار شهری نیز کمی به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اهتمام می ورزیدیم و آن را مهندسی می کرده و از تمام ظرفیتهای قانونی خود در راستای استفاده حداکثری از منابع به یادگار مانده از گذشتگان و منابع موجود که باید سرمایه ای برای آیندگان باشد بهره می بردیم.

وی اظهار داشت: اکنون در اجرای این پروژه تنها سازمان میراث فرهنگی است که مخالف است و با پیشرفت آن مخالف دارد و جلو اقدامات توسعه گرایانه را مسدود کرده است.

تصمیم گیرندگان اصفهان چه آینده ای را برای شهر تاریخی برگزدیده اند

وی ادامه داد: اما اکنون سئوال اینجاست که تصمیم گیرندگان فعلی شهر واقعا چه آینده ای را برای این شهر تاریخی اندیشیده اند شاید شهری که در آینده باید خواهر خواندگی خود را با دیگر شهرهای تاریخی فسخ و به دنبال خواهر خواندگی با شهرهای پیشرفته و صنعتی باشد.

کیهانفر تصریح کرد: به طور صریح موضع سازمان فرهنگی و میراث فرهنگی نه تنها مخالف با توسعه و اجرای طرح های بزرگ و مترقی نیست بلکه بر آن نیز تاکید دارد.

وی یادآور شد: این توسعه باید متناسب با ظرفیتهای یک شهر تاریخی باشد و پروژه هایی را در آن تعریف نمود که با ایجاد فرصتهای طلایی، یک توسعه همه جانبه و پایدار را برای این شهر که نه تنها افتخار کشور بلکه وجود آن برای جهانیان مایه مباهات است را به دنبال داشته باشد البته نه به خاطر تنها بناهای موجود در آن بلکه بخاطر تفکر مدیریتی که توانسته این مجموعه ها را با اعتماد و علم مخصوصی خلق کند را به همراه داشته باشد.

کیهانفر در این میان به نقش رسانه ها نیز اشاره نمود و گفت: متاسفانه در برخی مواقع رسانه ها با ایجاد حساسیت بر یک موضوع که تماما نیز از سر دلسوزی است با دور شدن از اصل هدف همه که اعتلای همه جانبه کشور است می انجامد.