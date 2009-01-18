مخالفت با ازدواج زودهنگام دختران در عربستان

ازدواج زود هنگام دختران نقض حقوق آنها است

در پی تأکید مفتی اعظم عربستان مبنی بر ازدواج دختران در سن ده سالگی و اشاره به سنت مادران و اجداد و نیاکان، رئیس کمیته امور اجتماعی و خانواده مجلس شورای عربستان این اقدام را شکل دیگری از تجارت کودکان خواند و آن را تعرض به حقوق اصلی آنها به شمار آورد. وی با بیان اینکه سن 9 سالگی سن بلوغ دختران است اما سن رشد عقلی و ازدواج آنها نیست و نمی توانند شناخت کاملی از ازدواج داشته باشند، گفت سن رشد با توجه به در نظر گیری اخلاق اسلامی 18 سالگی است که اینگونه مصالح جامعه نیز در نظر گرفته می شود.

امتناع راننده مسیحی از رانندگی اتوبوسی با آگهی ترویج بی خدایی

راننده ای مسیحی در بریتانیا از رانندگی اتوبوسی که آگهی ملحدانه ای روی آن درج شده بود امتناع کرد. این آگهی از سوی انجمن انسانگرایان بریتانیا با حمایت ریچارد داوکینز از مروجان بزرگ داروینیسم و یک بی‌خدای مشهور روی اتوبوسهای بریتانیا درج و روی آن نوشته شده است . مدیر این راننده مسیحی به وی اطمینان داد رانندگی اتوبوسی را برای وی در نظر گیرد که این آگهی روی آن نباشد.

واتیکان سایت اشتراک ویدئو راه اندازی می کند

واتیکان به زودی شبکه اینترنتی خود را که به پایگاه اشتراک ویدئوی YouTube شباهت دارد راه اندازی می کند تا کاتولیکها یا افراد کنجکاو درباره کلیسای کاتولیک بتوانند ویدئوهای مربوط به پاپ بندیکت شانزدهم یا رویدادهای کلیسای کاتولیک روم را تماشا کنند. قرار است جزئیات این خبر روز جمعه طی یک نشست مطبوعاتی توسط مقامات واتیکان اعلام شود.

ارسال کمکهای نقدی به مردم غزه برای ایجاد سرپناه

مجمع جهانی جوانان مسلمان عربستان 5 میلیون ریال سعودی برای بی پناهان غزه پرداخت کرد و گفت این کار به منظور کمک رسانی به خانواده های بی سرپناه غزه اختصاص می یابد که مورد حملات وحشیانه رژیم اشغالگر اسرائیل قرار گرفته اند. این مبلغ به ایجاد خانه و یا سر پناهگاه برای آنها در نظر گرفته شده است.