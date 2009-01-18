  1. استانها
  2. مرکزی
۲۹ دی ۱۳۸۷، ۱۷:۱۷

پنج هزار هنرمند شناسنامه دار در استان مرکزی فعالیت دارند

اراک - خبرگزاری مهر: معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی گفت: بیش از پنج هزار هنرمند شناسنامه دار در شش رشته اصلی بومی با 70 زیر رشته صنایع دستی در استان مرکزی فعالیت دارند.

قاسم کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با اشاره به اینکه 130 دوره آموزشی در رشته های صنایع دستی در سال جاری برگزار شد افزود: یکهزار و 300هنرآموز در زمینه طراحی سنتی، سفالگری، رودوزی سنتی، آثار چوبی، گچبری سنتی، پیکره تراشی، قلمزنی روی فلز و دستبافته های هنری در این دوره ها آموزش دیدند.

وی برگزاری 250 دوره آموزشی صنایع دستی با بیش از سه هزار هنرجو را از برنامه های آموزشی این معاونت تا پایان سال خواند.

وی افزود: این آموزشها از طریق شش شرکت خصوصی و استفاده از استادکاران برجسته صنایع دستی استان مرکزی برگزار می شود.

وی اظهار داشت: علاوه بر کلاسهای آموزش عمومی صنایع دستی، در اداره کل زندانها، مراکز نگهداری کودکان استثنایی و بیماران روانی نیز دوره های آموزش صنایع دستی در قالب تفاهم نامه با این مراکز برگزار شد.

 

کد مطلب 818496

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها