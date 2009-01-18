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۲۹ دی ۱۳۸۷، ۱۲:۱۱

فیلمبرداری "عصر روز دهم" در کربلا ادامه دارد

فیلمبرداری "عصر روز دهم" در کربلا ادامه دارد

25 درصد از فیلمبرداری پروژه سینمایی "عصر روز دهم" به کارگردانی مجتبی راعی در عراق و شهر کربلا فیلمبرداری شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، به تازگی منوچهر محمدی تهیه‌کننده این پروژه نیز به گروه تولید در عراق پیوسته و زمان دقیق پایان فیلمبرداری در شهرهای کربلا و نجف مشخص نیست. اما ادامه این فیلم در تهران، اهواز، دزفول و خرمشهر فیلمبرداری خواهد شد. البته صحنه‌های اصلی "عصر روز دهم" مربوط به روزهای عاشورا و تاسوعا ضبط شده است.

داستان فیلم سینمایی "عصر روز دهم" از خرمشهر و در دوران جنگ ایران و عراق آغاز می‌شود و زندگی یک خانواده را به تصویر می‌کشد که جنگ باعث جدایی آنها می‌شود و بعد از وقایع دیگر از جمله سقوط صدام و جنگ آمریکا و عراق همدیگر را پیدا می‌کنند.

عوامل فیلم که هم اکنون در کربلا حضور دارند عبارتند از مدیر فیلمبرداری: شاپور پورامین، صدابردار: مهران ملکوتی، مدیر تولید: پیمان جعفری، مدیر پشتیبانی تولید عراق: اکبر شیرازی، جلوه‌های ویژه: جواد شریفی راد، طراح صحنه: حسن روحپروری و بازیگران: هانیه توسلی، احمد مهرانفر، صغری عبیسی، سلیمه رنگزن و الهام حمیدی.

کد مطلب 818498

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