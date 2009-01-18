فیلمبرداری "عصر روز دهم" در کربلا ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، به تازگی منوچهر محمدی تهیهکننده این پروژه نیز به گروه تولید در عراق پیوسته و زمان دقیق پایان فیلمبرداری در شهرهای کربلا و نجف مشخص نیست. اما ادامه این فیلم در تهران، اهواز، دزفول و خرمشهر فیلمبرداری خواهد شد. البته صحنههای اصلی "عصر روز دهم" مربوط به روزهای عاشورا و تاسوعا ضبط شده است.
داستان فیلم سینمایی "عصر روز دهم" از خرمشهر و در دوران جنگ ایران و عراق آغاز میشود و زندگی یک خانواده را به تصویر میکشد که جنگ باعث جدایی آنها میشود و بعد از وقایع دیگر از جمله سقوط صدام و جنگ آمریکا و عراق همدیگر را پیدا میکنند.
عوامل فیلم که هم اکنون در کربلا حضور دارند عبارتند از مدیر فیلمبرداری: شاپور پورامین، صدابردار: مهران ملکوتی، مدیر تولید: پیمان جعفری، مدیر پشتیبانی تولید عراق: اکبر شیرازی، جلوههای ویژه: جواد شریفی راد، طراح صحنه: حسن روحپروری و بازیگران: هانیه توسلی، احمد مهرانفر، صغری عبیسی، سلیمه رنگزن و الهام حمیدی.
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