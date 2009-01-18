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۲۹ دی ۱۳۸۷، ۱۲:۲۷

پینگ پنگ بازان نوجوان و جوان در مسابقات پوروتور جهانی شرکت می کنند

پینگ پنگ بازان نوجوان و جوان در مسابقات پوروتور جهانی شرکت می کنند

تیم های تنیس روی میز نوجوانان و جوانان کشورمان بهمن ماه سال جاری در دو دوره مسابقات پوروتور جهانی که در قاره آسیا برگزار می شود، شرکت می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، قاره آسیا در ابتدای سال جدید میلادی میزبان دو دوره مسابقات پورورتور تنیس روی میز در رده سنی نوجوانان و جوانان است. کشورهای بحرین و قطر به ترتیب میزبان این رقابت‌ها هستند.

تیم تنیس روی میز نوجوانان ایران با ترکیب پوریا عمرانی و محمد علی روئین تن در این پیکارهای شرکت می کنند. نوشاد عالمیان، شایان ملکی و نیما عالمیان هم ترکیب تیم اعزامی جوانان را تشکیل می دهند.

پینگ‌پنگ پازان کشورمان طی روزهای 16 تا 20 بهمن ماه  در مسابقات منامه شرکت می کنند. 13 هزار و 300 دلار جایزه نقدی در نظر گرفته شده برای مسابقات بحرین است. برای تورنمنت قطر نیز 13 هزار و 500 دلار جایزه نقدی پیش بینی شده است. بازی‎های دوحه از 22 بهمن ماه آغاز شده و به مدت 4 روز ادامه خواهد داشت.

احمد جعفری پور و محسن شیشه گرها مربیان اعزامی به پوروتور بحرین هستند. هدایت تیم‌های اعزامی به قطر نیز بر عهده عادل علی پور و جمیل لطف الله نسب خواهد بود.

کد مطلب 818504

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