برگزاری دوره آموزشی مداحان و مسئولان تشکلهای دینی در کرمانشاه

علی احمدی روز یکشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه اظهار داشت: این دوره در بهمن ماه سال جاری و در آستانه اربعین حسینی و با حضور 65 نفراز مداحان اهل بیت عصمت و طهارت(ع) و70 نفر از مسئولین منتخب تشکلهای دینی به صورت جداگانه و در دو مبحث تخصصی برگزار می شود.

وی تصریح کرد: در دوره ویژه مداحان موضوع هایی مانند آشنایی با مقتل خوانی ،‌ تاریخ تحلیلی اسلام ،‌آسیب شناسی عزاداری واخلاق مداحی توسط اساتید مجرب به مداحان آموزش داده می شود.

احمدی خاطر نشان کرد: مسئولین تشکلهای دینی نیز در زمینه اخلاق مدیران و کارگزاران در نهج البلاغه ،‌ مدیریت در تشکلهای دینی ،‌ روش کارگروهی و اجتماعی ،‌آسیب شناسی اجتماعی و فرهنگی نسل جوان آموزش خواهند دید.

وی با اشاره به این که هر یک از این دوره ها به مدت 16 ساعت و در قالب هشت ساعت کلاسی و هشت ساعت کارگاهی می باشد، گفت: این آموزشها به منظور بهبود کیفیت فعالیتهای هیئت های مذهبی ، پرهیز از خرافات و انحرافات اعتقادی در بین مداحان و تشکلهای دینی ، بازشناسی بزرگداشت اهل بیت (ع)، تربیت مداحان متعهد به اخلاق اسلامی ، احیاءتفکر اسلامی و اصلاح تلقی افراد از تعلیمات دینی ، ارتباط صمیمانه بین مسئولین تشکلهای دینی ، تغذیه فکری تشکلهای دینی ومداحان برگزار می شود.

کارشناس آموزش و پژوهش اداره کل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه یاد آور شد: همچنین این اداره کل در ماه محرم سال جاری اقدام به توزیع 700 جلد کتاب در 10 عنوان و 131 حلقه CD در 14 عنوان به منظور تغذیه فکری مداحان اهل بیت (ع) و مسئولین تشکلهای دینی ،‌در سطح استان کرمانشاه نموده است.