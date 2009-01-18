اوباما به استقلال و دموکراسی آمریکای لاتین احترام بگذارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس از کاراکاس، داسیلوا گفت: من این حقیقت را می دانم که افکار عمومی آمریکا به این مرد سیاه رای داده اند و این یک علامت فوق العاده است و به نظرم اوباما باید این اشارات و نشانه های مردم آمریکا را به عنوان نشانه ای عالی در سیاست ایالات متحده در خصوص آمریکای لاتین تبدیل کند و به استقلال و دموکراسی های ما احترام بگذارد.

وی ابراز امیدواری کرد اوباما با یک دید دمکراتیک و همچنین با یک دیدگاه همدردانه ای به آمریکای لاتین نگاه کند.

داسیلوا در عین حال پیش بینی می کند که باراک اوباما سیاست جدیدی در منطقه لاتین در پیش بگیرد و با برخی از رهبران مخالف با سیاست آن کشور در منطقه، دیدار کند.

او انتظار دارد تا اوباما برای اعلام امید از سوی دولت جدید با رهبران ونزوئلا و بولیوی دیدار کند تا به این شیوه حصارهایی را که از سوی واشنگتن در دوره دولت جرج بوش در خصوص رهبران چپگرای منطقه کشیده شده، بردارد.

رئیس جمهوری برزیل همچنین امکان کاهش مناقشه بین کاراکاس و واشنگتن را در یک دیدار بین اوباما و چاوز مطرح کرد و گفت که واشنگتن در پی افزایش همکاری های خود با کاراکاس در دوره اوباما خواهد بود.

وی خطاب به چاوز گفت: من فکر می کنم شما و اوباما با هم دیدار خواهید کرد و تصور من بر این است که اوا مورالس و اوباما نیز با هم ملاقات خواهند داشت.