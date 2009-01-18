اصفهان؛ دومین شهر آلوده کشور

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، مصطفی نوریان پیش از ظهر امروز به مناسبت 29 دی ماه روز هوای پاک، در نشستی خبری اعلام اینکه نزدیک به 70 درصد آلودگی هوای شهر اصفهان مربوط به وسایل نقلیه موتوری است اظهار داشت: با وجود تخصیص بودجه های کلان و احداث جایگاههای عادی و مکانیزه معاینه فنی خودروها توسط شهرداری اصفهان تنها 25 درصد از وسایل نقلیه جهت معاینه مراجعه می نمایند که در ماههای اخیر با اجرای طرح الزام برچسب معاینه فنی خودرو در شهر تهران این رقم در اصفهان به 35 درصد افزایش یافته است.

نوریان با اشاره به قانون الزام برچسب معاینه فنی جهت تردد وسایل نقلیه بیان داشت: با توجه به شرح وظایف قانونی مدون شهرداریها در امر ایجاد مراکز تست خودرو از نظر آلاینده های خروجی اگزوز مستند به ماده 5 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا و آئین نامه های مربوطه، شهرداری اصفهان از سال 1379 با تشکیل ستاد معاینه فنی خودرو نسبت به ساماندهی، استقرار و تجهیز 25 واحد ایستگاهی معاینه خودروهای شهری وظایف خود را انجام داده و ضروری است سایر دستگاههای مسئول خصوصاً پلیس راهور نسبت به اجرای وظایف قانونی، حساسیت لازم را از خود نشان دهند.

معاون حمل و نقل و ترافیک با اعلام پژوهش ها و تحقیقات انجام گرفته گفت: 38 درصد از مواد آلاینده و سرطان زای منتشره در هوای کلانشهرها با منشأ موتورسیکلت است که براین اساس مقدمات احداث 3 مرکز ویژه معاینه فنی موتورسیکلت در شهر اصفهان در حال انجام است و از ابتدای سال آینده مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

وی تنها عامل جلوگیری از تردد وسایل نقلیه فاقد معاینه فنی در سطح شهرها را جدیت پلیس راهور در اجرا و اعمال قانون و ارائه طرح های نظامند متناسب با ظرفیت زمانی و مکانی مراکز معاینه فنی خودروها جهت اخذ معاینه فنی برشمرد و با انتقاد از طرحهای نیمه تمام و موقتی با هدف کاهش آلودگی هوا اذعان داشت درطرح تعویض خودروهای فرسوده در استان اصفهان تنها 48 هزار دستگاه خودرو تعویض شده اند که این تعداد نسبت به خودروهای فرسوده کل کشور ناچیز است.

نوریان طولانی شدن اجرای چنین طرحهایی را عامل اصلی سلب اعتماد و کاهش مشارکت و همکاری مردم دانست و پیامد آن را وخیم تر شدن وضعیت آلودگی هوای شهر اصفهان عنوان کرد.

اصفهان امسال تنها 11 روز هوای پاک داشت

وی در بخش دیگری از سخنان خود: تعداد روزهایی که اصفهان هوای پاک داشته را تا پایان آذرماه 11 روز اعلام کرد و با اسفبار خواندن این وضعیت خواستار همکاری تمامی نهادها و سازمان های مرتبط و عزم عمومی برای بهبود این شرایط شد.