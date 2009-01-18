ادعای آموزش و پرورش نسبت به ساختمان دانشکده نائین / احتمال انتقال دانشجویان به اصفهان

فرهنگ مظفر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: رشته فرش در دانشکده نائین راه اندازی شده و پذیرش دانشجو برای نیمسال دوم سال تحصیلی جاری نیز صورت گرفته است اما از نظر فضای فیزیکی این دانشکده با مشکل روبرو شده ایم که مقرر شده فردا این مشکل در حضور استاندار اصفهان بررسی شود.

وی درباره فضای فیزیکی فعلی دانشکده نائین گفت: انسان خیری محلی را برای تامین فضای فیزیکی دانشکده نائین در اختیار دانشگاه هنر اصفهان قرار داده است البته این فضا برای مدرسه طراحی شده بوده اما برای یک فضای دانشگاهی نیز مناسب است اما در حال حاضر آموزش و پرورش مدعی آن شده است. این در حالی است که خیر مکتوب کرده که آن فضا را در اختیار دانشکده نائین قرار داده است.

رئیس دانشگاه هنر اصفهان با بیان اینکه فضای فیزیکی مورد ادعا اکنون در اختیار دانشکده نائین قرار دارد به مهر گفت: دو دستگاه اجرایی (آموزش و پرورش و دانشگاه هنر اصفهان) شکایتهای خود را از دادستانی پس گرفته اند و اکنون مقرر شده که استاندار در یک یا دو روز آتی درباره این محل تصمیم بگیرد.

مظفر افزود: امیدواریم استاندار رای خود را به نفع دانشگاه دهد. در صورتی که محل فعلی در اختیار دانشگاه قرار گیرد دانشجویان رشته فرش دانشکده نائین که برای نیمسال دوم سال تحصیلی جاری پذیرش شده اند در همین مکان تحصیل خود را آغاز می کنند اما در شرایطی که استاندار رای دیگری صادر کند، دوره کارشناسی فرش دانشکده نائین در اصفهان برگزار می شود.