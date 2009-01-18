بیشترین هیئات مذهبی دانش آموزی کرمانشاه در صحنه فعالیت دارند

حجت الاسلام امین صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه اظهار داشت: هم اکنون تعداد هفت هیئت دانش اموزی در این شهرستان فعالیت دارند که این موضوع بیانگر حضور این اداره در میان نوجوانان وجوانان شهرستان و جذب آنان به فعالیتهای دینی و مذهبی است.

صادقی افزود: این هئیات مذهبی دانش آموزی در زمینه های دینی و فرهنگی در مدارس شهرستان با اداره تبلیغات اسلامی شهرستان صحنه همکاری دارند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان صحنه بر حمایت مادی و معنوی از هیئات دانش آموزی تاکید کرد و این امر را زمینه ساز رشد و گسترش ارزشهای دینی و مذهبی در سطح مدارس دانست.

وی با اشاره به حمایت از هیئات فعال دانش آموزی گفت: به جهت تشویق بیشتر این هیئات ،هئیت فعال دانش آموزی انتخاب ومورد حمایت مالی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان صحنه قرار گرفته است.

صادقی ابراز امیدواری کرد: مسئولان و مدیران ادارات شهرستان نیز با توجه به اهمیت موضوع، حمایتهای معنوی و مادی خود را از هیئات مذهبی دانش آموزی دریغ نکنند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان صحنه خاطر نشان کرد: از هفت هیئت مذکور تعداد سه هئیت در مدارس بخش دینور و چهار هئیت در مدارس بخش مرکزی شهرستان صحنه فعالیت دارند.