"کنگ فو پاندا" بر صدر بازار فروش آرژانتین تکیه ‌زد

به گزارش خبرنگار مهر، اسکرین دیلی اعلام کرد میزان فروش بلیت سینما در آرژانتین در سال گذشته میلادی با تقریبا یک درصد کاهش از 5/34 میلیون سال 2007 به 2/34 میلیون در سال 2008 رسید.

با این حال، مجموع فروش فیلم‌ها در آرژانتین در سال 2008 در مقایسه با سال قبل 18 درصد بیشتر شد که این بخاطر افزایش 20 درصدی متوسط قیمت بلیت سینما بود. در این بین بلاک‌باسترهای هالیوودی 9/79 درصد بازار سینمای این کشور را در اختیار داشتند که کمتر از 1/82 درصد سال 2007 بود.

سهم فیلم‌های آرژانتینی از بازار این کشور 5/11 درصد (به نسبت 9 درصد سال 2007) بود و در همین حال فیلم‌های اروپایی، آسیایی و دیگر فیلم‌های آمریکای لاتین 6/8 درصد بازار را در اختیار گرفتند (به نسبت 9/8 درصد سال 2007).

73 فیلم آرژانتینی شامل تولیدات مشترک در سال گذشته میلادی در این کشور به نمایش درآمدند و در مجموع چهار میلیون بلیت فروش داشتند (1/3 میلیون در سال 2007).

کمدی رومانتیک "یک دوست برای همسر من" ساخته خوان تاراتوتو تنها فیلم آرژانتینی بود که به فهرست پرفروشترین فیلم‌های سال 2008 آرژانتین راه پیدا کرد. این فیلم با 45/1 میلیون بلیت فروش پس از "کنگ فو پاندا" دومین فیلم موفق سال لقب گرفت.

کمدی سیاه "مرگ در یک تشییع جنازه" ساخته فرانک آز با 560 هزار بلیت فروش موفق‌ترین فیلم اروپایی به نمایش درآمده در آرژانتین در سال 2008 بود.

"شوالیه تاریکی" (35/1 میلیون بلیت)، "وال - ای" (25/1 میلیون)، "ماداگاسکار: فرار به آفریقا" (2/1 میلیون)، "وقایع‌نگاری نارنیا: شاهزاده کاسپین" (یک میلیون)، "طلسم‌شده" (900 هزار)، "ایندیانا جونز و قلمرو جمجمه بلورین" (780 هزار)، "مومیایی: مقبره امپراتور اژدها" (700 هزار) و "من افسانه هستم" (640 هزار) دیگر فیلم‌های پرفروش سال در این کشور بودند.