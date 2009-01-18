موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف اکو به زودی امضا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، خورشید انور امروز در اولین مجمع سازمانهای توسعه تجارت اکو در تهران با محکوم کردن حوادث و جنایات غزه گفت: تجارت کلید همکاریهای اقتصادی بین کشورهای عضو منطقه اکو و سایر مناطق اقتصادی است و به نوعی می توان اقتصاد را کلید همگرایی منطقه ای دانست.

دبیرکل اکو افزود: سازمانهای توسعه تجارت اکو برای گسترش تجارت و همگرایی منطقه ای نقش موثر و کاتالزوری دارند که بر همین اساس اولین مجمع جدید سازمانهای توسعه تجارت اکو یک گام مهم در پیشبرد اهداف است.

وی تصریح کرد: تعهد سازمانهای تجاری اکو باید برای رسیدن به همگرایی اقتصادی منطقه ای باشد. در این راستا، موافقتنامه تجاری اکوتا به امضا رسیده است که براساس آن، طی 8 سال تعرفه ها برای 80 درصد کالاها از 15 درصد به 8 درصد کاهش خواهد یافت.

به گفته انور، هم اکنون در اکو اقدامات خوبی صورت گرفته و بانک تجارت و توسعه اکو شروع به کار کرده است، ضمن اینکه بیمه اتکایی نیز به مرحله عملیاتی رسیده است و به زودی نیز یکسری موافقنامه های دیگر نیز برای اجتناب از دریافت مالیات مضاعف به امضا خواهد رسید.

دبیرکل اکو خاطرنشان کرد: اگرچه تعداد موافقنامه های به امضا رسیده در اکو کم نیست اما موانعی نیز در توسعه همگرایی منطقه ای وجود دارد که از جمله آنها می توان به این اشاره کرد که بسیاری از کشورهای عضو اکو هنوز به اکوتا نپیوسته اند. بنابراین، کشورهای عضو اکو با کاهش موانع غیر تعرفه ای و تعرفه ای باید شرایط را بهبود دهند.