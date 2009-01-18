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۲۹ دی ۱۳۸۷، ۱۲:۲۱

شرایطی که به نفع فوتبال نیست/

اختلاف فدراسیون فوتبال و تلویزیون علنی شد/فوتبالی ها 90 را تحریم کردند

اختلاف فدراسیون فوتبال و تلویزیون علنی شد/فوتبالی ها 90 را تحریم کردند

پس از اختلاف نظرهایی که بین برخی مسئولان فدراسیون فوتبال و برنامه تلویزیونی 90 پیش آمد، این فدراسیون طی ابلاغیه ای انجام مصاحبه با برنامه های تلویزیونی را منوط به هماهنگی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون فوتبال کشورمان پس از اتفاقات هفته های اخیر و موضع گیری که برخی برنامه های تلویزیونی علیه این فدراسیون انجام داده اند، طی ابلاغیه ای به کمیته های خود تاکید کرده است برای انجام مصاحبه و حضور در برنامه های تلویزیونی باید مجوز دریافت کنند.

به نظر می رسد این تصمیم در راستای اختلافات مسئولان فدراسیون فوتبال و برنامه تلویزیونی 90 صورت گرفته است که طی هفته های گذشته بارها یکدیگر را به نقد کشیدند.

برهمین اساس روز گذشته و به هنگام برگزاری دیدار تیم های فوتبال استقلال تهران و برق شیراز از ورود دوربین برنامه 90 به سالن کنفرانس ممانعت به عمل آمد و به بازیکنان دو تیم نیز تاکید شده بود که حق انجام مصاحبه با این برنامه تلویزیونی را ندارند.

کد مطلب 818535

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