اختلاف فدراسیون فوتبال و تلویزیون علنی شد/فوتبالی ها 90 را تحریم کردند

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون فوتبال کشورمان پس از اتفاقات هفته های اخیر و موضع گیری که برخی برنامه های تلویزیونی علیه این فدراسیون انجام داده اند، طی ابلاغیه ای به کمیته های خود تاکید کرده است برای انجام مصاحبه و حضور در برنامه های تلویزیونی باید مجوز دریافت کنند.

به نظر می رسد این تصمیم در راستای اختلافات مسئولان فدراسیون فوتبال و برنامه تلویزیونی 90 صورت گرفته است که طی هفته های گذشته بارها یکدیگر را به نقد کشیدند.

برهمین اساس روز گذشته و به هنگام برگزاری دیدار تیم های فوتبال استقلال تهران و برق شیراز از ورود دوربین برنامه 90 به سالن کنفرانس ممانعت به عمل آمد و به بازیکنان دو تیم نیز تاکید شده بود که حق انجام مصاحبه با این برنامه تلویزیونی را ندارند.