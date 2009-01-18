به گزارش خبرنگار مهر، تصویربرداری این فیلم تلویزیونی 22 دی‌ماه در تهران به پایان رسید و ابوذر کبیری تدوین را شروع کرده‌ است. مرتضی شفیع برای این فیلم موسیقی می‌سازد و به زودی صداگذار "موقعیت رنگین‌کمان" مشخص می‌شود.

فیلمنامه این فیلم 90 دقیقه‌ای را علیرضا اسحاقی بر اساس طرح مزدآبادی نوشته و رامین راستاد، علیرضا اوسیوند، شهره سلطانی و حبیب دهقان‌نسب در آن بازی می‌کنند. داستان درباره گروههای تفحص است و تصویربرداری فیلم در شهرک دفاع مقدس و تهران انجام شده است.

سایر عوامل تولید فیلم تلویزیونی "موقعیت رنگین‌کمان" عبارتند از تصویربردار: حسین ناظریان، صدابردار و مدیر تولید: مجتبی برهانی‌زاده، طراح گریم: بابک شعاعی، طراح صحنه و لباس: شهریار کلهر و دستیار کارگردان و برنامه‌ریز: حبیب قلی‌زاده.

مزدآبادی به تازگی تولید فیلم سینمایی "طاووس‌های بی‌پر" را به پایان رسانده است. در این فیلم فریبرز عرب‌نیا و هنگامه قاضیانی بازی کرده‌اند. این فیلم برای حضور در جشنواره فیلم فجرآخرین مراحل فنی را طی می‌کند.

