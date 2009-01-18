هشت مرکز جامعه القرآن در رفسنجان احداث می شود

محمد ریاحی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: مراحل ابتدای ساخت مرکز جامعه القرآن کریم رفسنجان به اتمام رسیده است و کار ساخت این مرکز قرآنی در رفسنجان از اسفند ماه سال جاری آغاز می شود.

وی تصریح کرد: نقشه برداری این مرکز انجام شده و پروانه ساخت آن نیز تا اواخر هفته جاری صادر می شود و طبق برنامه ریزی صورت گرفته این مرکز با زیر بنای 800 متر مربع در 3 طبقه احداث خواهد شد.

ریاحی افزود: با توجه به اهمیت گسترش قرآن آموزی در جامعه و استقبال مردم بخصوص جوانان و نوجوانان احداث 8 مرکز جدید طی سال آینده نیز در دستور کار قرار گرفته است.

وی اضافه کرد: اگر بتوانیم فرهنگ قرآنی را در بین جامعه گسترش دهیم در بسیاری از زمینه ها بخصوص مسائل فرهنگی پیشرفت خواهیم کرد.

وی گفت: در تابستان سال گذشته 700 نفر از دانش آموزان رفسنجان در برنامه های قرآنی شرکت کردند که در صورت افزایش ظرفیت های موجود این استقبال بیشتر نیز خواهد شد.

مسئول پشتیبانی جامعه القرآن کریم رفسنجان از خیرین خواست با کمک بیشتر در بحث احداث این مراکز در تسریع ساخت مراکز قرآنی اقدام نمایند.

