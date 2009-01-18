استان زنجان آماده سرپرستی 300 نفر از فرزندان شهدای غزه است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، نماینده ولی فقیه در استان و استاندار زنجان در بیانیه ای مشترک ضمن محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، آمادگی این استان را جهت بازسازی ویرانیهای ناشی از تجاوز اسرائیل به غزه را اعلام کردند.

در بیانیه مشترک نماینده ولی فقیه در استان و استاندار زنجان آمده است: جهان بشریت در شرایطی رویا رویی اسلام مقابل تمام کفر را تجربه می کند که جاهلیت قرن بیست و یکم، در بدترین صورت ممکن خود را نمایان کرده و سخیف ترین برخورد غیرانسانی با مظلومترین انسان‌های روی زمین، با وحشیانه ترین اعمال انجام می گیرد.

حجت اسلام واعظی و رئوفی نژاد عنوان کرده اند: نوار غزه میدان آزمون بزرگی بود برای مدعیان حقوق بشر و هم برای منادیان انسان دوستی و اسلام خواهی، که پیروز این میدان انسان‌های حق طلب و بشر دوستان واقعی جهان هستند که با اعلام همدردی و حمایت از مردم زیر آتش غزه و اعلام انزجار از جنایت و سکوت خفت بار ناظران، خود را شریک آلام ستمدیدگان کردند. و رسوایان این میدان، همه مدعیان دروغین شرق و غرب عالمند که تاریخ برای همیشه از یادآوری این ننگ شرمنده خواهد بود.

در این بیانیه آمده است: آفرین بر ایمان و اراده برادران و خوارهران مسلمان غزه که نام خود را برای همیشه در اوج قله افتخار و عزت اسلامی به ثبت رساندند. و درود خداوند بر شهیدان غزه که شاگردان واقعی آموزگار بزرگ عزت و شرف، حسین ابن علی (ع) بودند. و درود خدا بر مردمی که شبهای خود را به یاد مصائب کودکان و زنان غزه، غمگینانه به صبح رساندند و روزهای خود را با موجی از نفرت و انزجار به خیابان ها ریخته و با شور و شعور انقلابی خود، آسایش خفتگان کاخ های سفید و سیاه را در هم ریختند.

نماینده ولی فقیه در استان و استاندار زنجان در بیانیه خود یادآورشده اند: اینک که این همه جانفشانی و ایثار به بار نشسته و غریو شادی مظلومان جهان از پیروزی رزمندگان مقاومت به گوش می رسد و فتح موعود خداوندی نزدیک گردیده است، همتی دیگر باید که زندگی را دوباره به غزه پرافتخار به عنوان سمبل مقاومت اسلامی برگردانده و کودکان پدر از دست داده و مادران شهید داده را تنها نگذاشت.

در بیانیه امام جمعه و استاندار زنجان آمده: استان زنجان افتخار دارد همانگونه که در طول دوران مقاومت از هیچگونه همیاری و همکاری دریغ ننمود، این زمان نیز به عنوان اولین استان کشور، پیشگام بازسازی ویرانیهای ناشی از تجاوز رژیم صهیونیستی به غزه شود و ضمن بازسازی یکصد خانه ویران شده، سیصد نفر از فرزندان شهدای غزه را سرپرستی نماید. امید که شکست مفتضحانه رژیم صهیونیستی در مرزهای غزه، عبرت متجاوزان مغرور به سلاح و تفنگ شود.