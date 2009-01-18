تولید گاز در پارس جنوبی به مرز 190میلیون متر مکعب می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، همایون شکوه صارمی امروز در حاشیه نشست ستاد سیمرغ استان بوشهر در جمع شماری از خبرنگاران اظهار داشت: هر چند در روزهای اخیر با افزایش هشت درصدی تولید در فازهای پنج‌گانه پارس جنوبی میزان تولید گاز ما به 162 میلیون متر مکعب در روز رسید.

مدیرعامل شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی تصریح کرد: گاز تولیدی این مجتمع علاوه بر تزریق به شبکه گاز سراسری کشور، به مصرف پتروشیمی‌های منطقه پارس جنوبی هم خواهد رسید.

شکوه صارمی خاطر نشان کرد: پتروشیمی پارس روزانه معادل چهار و نیم تا پنج میلیون متر مکعب، پتروشیمی جم نیز که مصرف آن اتان است معادل یک و نیم میلیون متر مکعب و پتروشیمی‌های زاگرس، غدیر و مبین نیز 10 تا 12 میلیون متر مکعب از مجتمع گاز پارس جنوبی گاز دریافت می‌کنند.

وی در ارتباط با آخرین وضعیت فاز 10 نیز گفت: ردیف سوم این فاز راه‌اندازی شده و یک مدت نیز به ‌صورت آزمایشی کار می‌کرد.

شکوه صارمی ادامه داد: ردیف چهارم نیز در حال آماده سازی است و به ‌زودی گاز آن از فاز شش و هفت و هشت با احداث خط سی و دو اینچ دوم تامین و راه‌اندازی آن آغاز می شود.

شکوه صارمی در ارتباط با کمبود گاز ارسالی به مناطق سردسیر کشور نیز گفت: با توجه به اینکه گاز را از مخزن مشترک دریافت می‌کنیم ما در اولویت دریافت گاز هستیم یعنی اینکه همیشه طبق برنامه‌ریزی به ‌عمل ‌آمده در شرکت ملی گاز همیشه مجتمع گازپارس جنوبی در حداکثر تولید به‌ سر می‌برد.

وی یادآور شد: ما در سال جاری فقط زمانی که مورد نظر برای تعمیرات برنامه‌ریزی شده بود را استفاده کردیم و در بقیه زمان‌ها روی حداکثر تولید هستیم.