شرایط پرداخت جوایز صادراتی سال 1387 در استان کرمانشاه اعلام شد

کیوان کاشفی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه اظهار داشت: بنا به دستور وزیر بازرگانی مبنی بر بروز رسانی پرداخت جوایز و مشوق های صادراتی سال 1387، صادرکنندگان در مرکز استان کرمانشاه می توانند تا پایان سال نسبت به تکمیل فرم مربوطه و تحویل مدارک به سازمان بازرگانی (بخش جوایز صادراتی) اقدام کنند.

وی افزود: سایر صادرکنندگان در شهرستان ها نیز می توانند مدارک خود را پس از بررسی پرونده در شهرستان های قصرشیرین و پاوه به همراه معرفی نامه از شهرستان های ذکرشده به سازمان بازرگانی تحویل دهند.

کاشفی تصریح کرد: صادرکنندگانی که تاکنون موفق به تحویل پرونده جوایز صادراتی هفت ماهه اول سال جاری خویش نشده اند، حداکثر تا پایان دی ماه سال جاری فرصت دارند پرونده خود را به اداره بازرگانی شهرستان تحویل دهند.

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: صادرکنندکان کالا که در ماه های آبان و آذرسال جاری پرونده جوایز صادراتی خود را تحویل داده اند، هم اکنون می توانند جهت دریافت نقدی جوایز صادراتی خود به سازمان بازرگانی استان کرمانشاه مراجعه کنند.