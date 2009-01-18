تمام اهداف اسرائیل از جنگ غزه شکست خورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری فلسطین الیوم، "اسرائیل کاتز" اظهار داشت که در جنگ غزه هیچکدام از اهداف اسرائیل از جمله نابودی گروه های فلسطینی، دستیابی به توافقنامه ای برای توقف به اصطلاح قاچاق سلاح به غزه و آزادی گلعاد شالیت محقق نشد.

وی با اشاره به بی نتیجه بودن توافقنامه امضا شده میان "کاندولیزا رایس" و "زیپی لیونی" وزیران امور خارجه آمریکا و رژیم صهیونیستی برای جلوگیری از تسلیح حماس، این توافقنامه را بی محتوا خواند.

سرانجام بعد از 22 روز حمله بی امان و وحشیانه نظامیان صهیونیستی علیه مردم بیگناه غزه و به شهادت رساندن بیش از یکهزار و 200 تن و مجروح کردن بیش از پنج هزار و 300 تن ، صهیونیست ها که دریافتند دیگر راه نجات از بحران غزه ندارند، اعلام آتش بس کردند تا شاید گریزی از شکست غزه برایشان فراهم شود.

مقاومت فلسطین اعلام کرده است که بر شروط خود درباره خروج تمامی نظامیان صهیونیست از غزه، باز شدن گذرگاهها و رفع کامل محاصره غزه تاکید دارد.