سه هزار نفر در استان مرکزی بیمه بیکاری می گیرند

کیومرث طهماسبی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با اشاره به اینکه 62 درصد جمعیت استان که معادل 843 هزار و چهار نفر است، تحت پوشش بیمه های تامین اجتماعی قرار دارند افزود: جمعیت تحت پوشش شامل بیمه شدگان اصلی و تبعی هستند که تعداد بیمه شدگان اصلی استان 196 هزار و 830 نفر می باشند.

وی بیمه شدگان اجباری این سازمان را 167 هزار و 435 نفر عنوان کرد و گفت: سه هزار و 231 نفر اختیاری، هشت هزار و 178 نفر مشاغل آزاد، 9 هزار و 180 نفر رانندگان برون شهری را تشکیل می دهند.

وی تصریح کرد: دو هزار و 783 قالیباف، 444 طلبه، 176 نویسنده، 476 خادم مسجد و هزار و 48 مدد جوی کمیته امداد نیز بیمه شدگان سازمان هستند.

طهماسبی اظهار داشت: 12 میلیون بازنشسته و مستمری بگیر در کشور تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند که از این تعداد 32 هزار نفر در قالب انواع مستمری از جمله بازنشستگی از کار افتادگی و بازمانده این سازمان حقوق دریافت می کنند.

وی با تاکید بر اینکه در راستای گسترش خدمات بیمه ای در سراسر کشور این تعداد تحت پوشش خدمات بیمه ای قرار دارند افزود: اداره کل تامین اجتماعی استان مرکزی تسهیلات ویژه ای را برای اقشار مختلف در جهت استفاده از خدمات مختلف بیمه ای قرار داده است.

وی در ادامه افزود: سازمان تامین اجتماعی استان مرکزی دارای 11 شعبه اصلی، سه شعبه اقماری و سه کارگزاری است و سه بیمارستان، پنج درمانگاه و یک پلی کلنیک شبانه روزی در سطح استان مرکزی خدمات مختلف را به افراد تحت پوشش ارائه می دهند.

طهماسبی با بیان اینکه در استان مرکزی 33 هزار و 243 کارگاه تولید، صنعتی فعالیت دارند گفت: اداره کل تامین اجتماعی استان در کنار گسترش پوشش بیمه ای تعداد مراکز خدماتی و درمانی را افزایش داده است.