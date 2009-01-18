به گزارش خبرگزاری مهر، کاپلاناوغلو کارگردان ترکیهای پارسال با فیلم سینمایی "تخممرغ" جایزه بهترین کارگردان بخش جام جهاننما ـ مسابقه سینمای بینالملل جشنواره بیست و ششم فجر را برد و امسال با فیلم "شیر" در همین بخش جشنواره بیست و هفتم فیلم فجر حضور دارد.
"شیر" پیشتر در بخش مسابقه جشنواره فیلم ونیز نیز به نمایش درآمده است. کاپلاناوغلو متولد ۱۹۶۳ در ازمیر ترکیه است. وی سال ۲۰۰۰ اولین فیلم بلند سینمایی خود "دور از خانه" را ساخت که چند جایزه از جمله جوایز بهترین فیلم و بهترین کارگردانی از جشنوارههای استانبول، آنکارا و سنگاپور برد.
در بخش جلوهگاه شرق ـ مسابقه سینمای آسیا نمایندگان سینمای ایران با ۱۱ فیلم از کشورهای ژاپن، اردن، هند، تایوان، چین، افغانستان، فلسطین، سریلانکا، هنگ کنگ و کره جنوبی رقابت میکنند. در این بخش سه سیمرغ بلورین به بهترین فیلم، بهترین کارگردان و بهترین فیلمنامه و همچنین جایزه ویژه همگرایی در آسیا به برگزیدگان اهدا میشود.
جاوید جعفری بازیگر و مجری مطرح سینما و تلویزیون هند است که آثار بخش در جستجوی حقیقت جشنواره فیلم فجر را داوری میکند. این بازیگر شیعه سابقه نقشآفرینی در سهگانه مشهور دیپا مهتا را در کارنامه دارد. وی بازیگر فیلم "شائوریا" است که در بخش جلوهگاه شرق ـ مسابقه سینمای آسیا در بیست و هفتمین جشنواره فیلم فجر به نمایش درمیآید.
در بخش مسابقه سینمای معناگرای بیست و هفتمین جشنواره فیلم فجر فیلمهای ایرانی با ۱۱ فیلم سینمایی خارجی از ۱۱ کشور جهان رقابت میکنند. در این بخش از جشنواره سه سیمرغ بلورین در رشتههای بهترین فیلم، بهترین کارگردانی و بهترین فیلمنامه به برگزیدگان اهدا خواهد شد.
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