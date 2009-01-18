بهینه سازی مصرف سوخت در اتومبیل با استفاده از نمایشگری جدید

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت اتومبیل سازی فورد که به تازگی با مشکلات مالی فراوانی مواجه شده است در راستای افزایش محبوبیت خود و گسترش استفاده از انرژی پاک و بهینه سازی مصرف سوخت شیوه ای جدید را در تولید داشبورد اتومبیل ها ارائه کرده است.

این داشبورد جدید که با مشارکت و همکاری شرکتی به نام Smart Design طراحی و تولید شده است، رانندگان را در استفاده مناسب از سوخت و اقتصادی بودن ترغیب می کند.

با استفاده از تحقیقات گسترده بر روی بهینه سازی مصرف سوخت، این داشبورد رانندگی را به مسابقه ای تبدیل خواهد کرد که مصرف بهینه از سوخت امتیاز مثبت آن خواهد بود.

در این میان نمایشگر موجود بر روی داشبورد تمامی اطلاعات مورد نیاز در این مسابقه را بدون ایجاد حواسپرتی در هنگام رانندگی به فرد ارائه خواهد کرد.

این به آن معنی است که با تکیه بیشتر بر روی علائم گرافیکی تا بر روی اعداد، اطلاعات مورد نیاز به راننده منتقل می شود. برای مثال میزان کلی بهره وری سوخت به شکل درخت تاک نمایش داده شده است که هرچه میزان سوخت صرفه جویی شده افزایش یابد، برگهای بیشتری بر روی شاخه های این درخت خواهد رویید.

این عامل می تواند رانندگان بی توجه به مصرف سوخت را متوجه درخت خشکیده و بی برگ نمایش داده شده بر روی نمایشگر کرده و آنها را در کاهش مصرف سوخت ترغیب کند.

بر اساس گزارش نیوساینتیست، شرکت فورد بر این باور است که با استفاده از این شیوه و همچنین شیوه های کامل تر و پیشرفته تر می توان افراد متفاوتی را به صرفه جویی در مصرف سوخت ترغیب کرد.