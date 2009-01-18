ایران بین 4 کشور اول مصرف کننده گاز دنیا قرار دارد

محمد جواد ییلاقی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: کشور ایران هم اکنون بیش از 10میلیون مشترک گاز دارد که اگر هر یک از این تعداد روزانه یک متر مکعب گاز صرفه جویی کنند می توان به میزان زیادی مصرف روزانه گاز کشور در کشور را کاهش داد.

ییلاقی با اشاره به اینکه در حال حاضر 30 شهر استان کرمان به شبکه انتقال گاز کشور متصل است، اظهار داشت: بخش عمده ای از عملیات گازرسانی به استان کرمان و گسترش خط لوله گاز طی 6 سال اخیر انجام شده است عملیات گازرسانی به تعداد زیادی از این شهرها در دولت نهم صورت گرفته است.

وی گفت: استان کرمان بیش از پنج هزار و 987 کیلومتر شبکه گازرسانی و263هزار مشترک گاز دارد.

مدیرکل شرکت گاز استان کرمان همچنین افزود: بودجه امسال کرمان برای بحث گاز دار کردن شهرهای این استان بیش از 62 میلیارد تومان است که حدود 35 میلیارد تومان آن برای گاز رسانی به روستاها هزینه خواهد شد.

وی گفت: هم اکنون 293 هزار و 900 خانوار شهری و روستایی از نعمت گاز در استان کرمان بهره مند هستند.