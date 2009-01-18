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۲۹ دی ۱۳۸۷، ۱۷:۰۶

در گیلان؛

122 هزار و 870 فقره پرونده در شوراهای حل اختلاف مختومه شد

122 هزار و 870 فقره پرونده در شوراهای حل اختلاف مختومه شد

رشت - خبرگزاری مهر: رئیس کل شوراهای حل اختلاف استان گیلان از مختومه شدن 122 هزار و 870 فقره پرونده در شوراهای حل اختلاف این استان در 9 ماهه سال جاری خبرداد.

حجت الاسلام مصطفی ملکوتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این مدت تعداد 124 هزار و 391 فقره پرونده به شوراهای حل اختلاف ارجاع شد که از این تعداد با تلاش و کوشش مستمر اعضای شوراهای حل اختلاف 122 هزار و 870 فقره رسیدگی و مختومه شده است.

وی متذکر شد: این در حالیست که در 9 ماهه اول سال 86 تعداد 111 هزار و 692 پرونده به شوراهای حل اختلاف ارجاع و از این مقدار 115 هزار و 684 پرونده رسیدگی و مختومه شده بود.

رئیس کل شوراهای حل اختلاف گیلان اظهار داشت: خوشبختانه با ایجاد شوراهای حل اختلاف رسیدگی به پرونده ها و احقاق حقوق مردم سرعت بیشتری به خود گرفته است و این آثار مثبت ایجاد شوراهای حل اختلاف در جامعه است.

وی با اشاره به افزایش حدود صلاحیت شوراهای حل اختلاف افزود: با توجه به افزایش حدود صلاحیت شوراهای حل اختلاف و نحوه رسیدگی بدون تشریفات قطعا از این پس شاهد رسیدگی و حل و فصل بیشتر پرونده های قضایی و حقوقی توسط این نهاد شبه قضایی خواهیم بود.

ملکوتی درادامه با اشاره به اینکه آمار نه ماهه سال 87 شوراهای حل اختلاف در مقایسه با 9 ماهه سال گذشته سیرصعودی داشته است یادآورشد: با نگاهی به این آمار عملکرد خواهیم دید که با توجه به اینکه آمار پروندههای ورودی سال 87 نسبت به سال 86 حدود 11 درصد افزایش داشته است اما با تلاش و پیگیریهای مداوم اعضای شوراهای حل اختلاف پروندههای رسیدگی شده و مختومه نیز نسبت به سال گذشته با افزایش شش درصدی روبه رو بوده است.

کد مطلب 818580

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