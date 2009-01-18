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۲۹ دی ۱۳۸۷، ۱۶:۱۶

در گفتگو با مهر عنوان شد:

دستمزد نیروهای آموزش و پرورش یزد در انتخابات گذشته پرداخت نشد

دستمزد نیروهای آموزش و پرورش یزد در انتخابات گذشته پرداخت نشد

یزد - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان آموزش و پرورش استان یزد گفت: دستمزد نیروهای آموزش و پرورش که در انتخابات گذشته پای صندوقهای رای ایستادند، هنوز پرداخت نشده است.

محمدرضا باغستانی در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: 70 درصد عوامل اجرایی انتخابات گذشته از نیروهای آموزش و پرورش تامین شده اما به دلیل عدم تامین اعتبار هنوز هیچ پولی به عنوان دستمزد به آنها پرداخت نشده است.

وی افزود: عده ای از فرهنگیان گمان می کنند این اعتبار به دست آموزش و پرورش یزد رسیده اما در پروژه دیگری هزینه شده است در صورتیکه وزارت کشور که مسئول تامین اعتبار این امر است، تامین بودجه نکرده است.

باغستانی یادآور شد: البته اعتبار مورد نیاز به امضای دو وزیر رسیده اما مراحل اداری آن به پایان نرسیده است.

وی با اشاره به در پیش بودن انتخابات جدید، تصریح کرد: برای استفاده از نیروهای آموزش و پرورش نیاز است، دستمزد فعالیت آنها در دوره گذشته پرداخت شود.

کد مطلب 818588

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