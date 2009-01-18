دستهای میکروسکوپی سازندگان آینده ریز سازه ها

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس گزارش محققان دانشگاه مریلند، دانشمندان از گذشته در تلاش بودند ابزار میکروسکوپی را با قدرت ایجاد جابجایی در ذرات کوچک ابداع کنند که یکی از این تجهیزات چنگک های آزمایشگاهی است که برای حرکت نیازمند باطری و کابل است و همین امر تولید آنها را در ابعاد میکروسکوپی غیر ممکن می سازد.

محققان مریلند در همین راستا موفق به تولید میکروگیرنده ای شده اند که به دست انسان شباهت داشته و بدون نیاز به الکتریسیته حرکت می کند. پهنای این ابزار 0.76 میلیمتر بوده و در حالت باز بودن چنگک ها از قطر یک دانه شن کوچک تر است.

میکروگیرنده با استفاده از نیکل پوشش داده شده با طلا در ترکیب 6 انگشت ریز فلزی ساخته شده است و باز و بسته شدن این دستها به واسطه محرک شیمیایی رخ خواهد داد.

به گفته محققان این میکروگیرنده ها در آزمایشگاه موفق به گرفتن و رها کردن لوله های بسیار کوچک و تراشه ای شیشه ای شده است و با هدایت مغناطیسی این مواد را به نقطه ای دیگر منتقل کرده است.

بر اساس گزارش نیوساینتیست، نتایج آزمایشهای به عمل آمده بر روی این ابزار نشاندهنده توانایی میکروگیرنده ها در حمل و نقل و جا به جایی در تولید سازه های میکروسکوپی خواهد بود.

همچنان محققان بر این باورند تولید چنین ابزاری می تواند در گسترش استفاده از سیستم های مکانیکی میکرو شیمیایی در مقابل سیستم های مکانیکی میکرو الکترونیکی که به صورت رایجی مورد استفاده قرار می گیرند، موثر واقع شود.