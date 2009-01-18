امسال 85 زمین لرزه در اردبیل ثبت شده است

علی اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بیشترین زمین لرزه های رخ داده در این استان طی سال جاری در شهرستان خلخال، کوثر و شهرهای تابع آن از جمله هشتجین و گیوی بوده است.

وی با بیان اینکه زمین لرزه های شهرستان خلخال از 5/2 ریشتر تا پنج ریشتر قدرت داشته، اضافه کرد: این زمین لرزه ها تاکنون 160 میلیارد ریال به این شهرستان خسارت وارد کرده است.

مدیر کل حوادث غیر مترقبه استان ابراز داشت: همچنین بیشترین زلزله‌های سال گذشته نیز مربوط به شهرستان نمین و در گسل نوار مرزی کشور جمهوری آذربایجان بوده است.

وی خسارت ناشی از دیگر حوادث غیرمترقبه در استان را بیش از سه میلیارد ریال عنوان کرد و یاد آور شد: مقاوم سازی واحدهای مسکونی، آموزش مستمر و تجهیز و حفظ آمادگی نیروهای امدادی برای کاهش خسارتهای احتمالی ضروری می باشد.

اسلامی در پایان با اشاره به اینکه استان اردبیل جزو 10 استان حادثه‌خیر کشور است، خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه استان اردبیل بر روی چهار گسل زلزله ای و حادثه خیز قرار دارد، باید با تمهیدات لازم در مقابل این حوادث ایمن شویم.



