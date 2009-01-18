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۲۹ دی ۱۳۸۷، ۱۴:۲۹

امسال 85 زمین لرزه در اردبیل ثبت شده است

امسال 85 زمین لرزه در اردبیل ثبت شده است

اردبیل - خبرگزاری مهر: مدیر کل حوادث غیر مترقبه استان اردبیل از وقوع 85 زمین لزره از ابتدای سال جاری تاکنون در این استان خبر داد.

علی اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بیشترین زمین لرزه های رخ داده در این استان طی سال جاری در شهرستان خلخال، کوثر و شهرهای تابع آن از جمله هشتجین و گیوی بوده است.

وی با بیان اینکه زمین لرزه های شهرستان خلخال از 5/2 ریشتر تا پنج ریشتر قدرت داشته، اضافه کرد: این زمین لرزه ها تاکنون 160 میلیارد ریال به این شهرستان خسارت وارد کرده است.

مدیر کل حوادث غیر مترقبه استان ابراز داشت: همچنین بیشترین زلزله‌های سال گذشته نیز مربوط به شهرستان  نمین و در گسل نوار مرزی کشور جمهوری آذربایجان بوده است.

وی خسارت ناشی از دیگر حوادث غیرمترقبه در استان را بیش از سه میلیارد ریال عنوان کرد و یاد آور شد: مقاوم سازی واحدهای مسکونی، آموزش مستمر و تجهیز و حفظ آمادگی نیروهای امدادی برای کاهش خسارتهای احتمالی ضروری می باشد.

اسلامی در پایان با اشاره به اینکه استان اردبیل جزو 10 استان حادثه‌خیر کشور است، خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه استان اردبیل بر روی چهار گسل زلزله ای و حادثه خیز قرار دارد، باید با تمهیدات لازم در مقابل این حوادث ایمن شویم.


کد مطلب 818600

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