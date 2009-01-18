شوراهای آموزش و پرورش نمونه در یزد تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، مرات امین الرعایا، پیش از ظهر در نشستی خبری اظهار داشت: از میان 16 شورای فعال در سراسر استان یزد، شوراهای بافق، زارچ، مهریز، ابرکوه و میبد به ترتیب رتبه های اول تا پنجم را به خود اختصاص داده اند که امروز از اعضای آنها طی مراسمی تقدیر شد.

وی با اشاره به 17 بند معیارهای برتری این شوراها افزود: وصول درآمدهای پیش بینی شده، کیفی بودن مصوبات و نفع خروجیهای آن برای مدارس و ... از مهمترین شاخصهای برتری این شوراها بوده است.

امین الرعایا همچنین با اشاره به رتبه شورای آموزش و پرورش یزد در کل کشور عنوان کرد: در سال 85 رتبه یزد در این زمینه بیست و هفتم کشور بود اما امسال این رتبه به مرتبه ششم کشوری رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: 17 کارگروه تخصصی برای تعامل و بهره مندی از دیدگاه صاحبنظران در زیرمجموعه شورا تشکیل شده است که موجب تصمیم گیری اصولی و عقلانی در شورا و در نتیجه ارتقا اهداف و رتبه های آن شده است.

امین الرعایا مهمترین وظایف شوراهای آموزش و پرورش را تصویب ضرایب مربوط به سرانه دانش آموزان، تصویب تقویم آموزشی شهرستان و مناطق، تصمیم گیری در مورد عوارض اخذ شده در شهرستان و مناطق، تاکید بر رعایت ضوابط مالی مدارس، ایجاد انگیزه در مدیران بخش خدمات و تولید در اجرای مصوبات شورا، صدور مجوز برای راه اندازی مراکز آموزشی در مناطق محروم بر اساس نیاز و امکانات و شرایطی که در شهرستان مناطق است، اعلام کرد.