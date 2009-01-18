توقف رایگان خودروها در پارک سوار بیهقی برای دریافت معاینه فنی

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس ولی آذروش گفت: شهروندان تهرانی که برای دریافت برگ معاینه فنی به پارک سوار بیهقی مراجعه می کنند مدت زمان طولانی را برای بازدید خودروهای شان و اخذ معاینه فنی صرف می کنند و هزینه های سنگینی بر آنان تحمیل می شد.

وی ادامه داد: با هدف پاسداشت هفته هوای پاک تصمیم گرفته شد که مراجعه کنندگان برای معاینه فنی خودرو در زمان توقف خودروها در پارک سوار بیهقی هیچ گونه وجهی پرداخت نکنند.

آذروش افزود: روزانه حدود 2 هزار دستگاه خودرو برای اخذ معاینه فنی به پارک سوار بیهقی وارد می شوند و اگر بخواهیم مدت زمان توقف آنان در پارک سوار محاسبه و از شهروندان وجه آنان را اخذ کنیم رقم قابل توجهی خواهد شد.

وی ادامه داد: در کنار این اقدام با هدف رفاه هرچه بیشتر مراجعه کنندگان به این پارک سوار و زدودن خستگی ناشی از مدت زمان توقف در پارک سوار برای اخذ برگه معاینه فنی از مراجعه کنندگان به نحو مطلوب و شایسته ای پذیرایی خواهیم کرد.

مدیرعامل سازمان پایانه ها و پارک سوارهای شهرداری تهران افزود: هدف نهایی ما فراهم آوردن فضای مفرح و آرام و امن برای شهروندانی است که از پایانه ها و پارک سوارهای شهرداری تهران استفاده می کنند.