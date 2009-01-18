  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۹ دی ۱۳۸۷، ۱۴:۱۸

آذروش خبر داد:

توقف رایگان خودروها در پارک سوار بیهقی برای دریافت معاینه فنی

توقف رایگان خودروها در پارک سوار بیهقی برای دریافت معاینه فنی

مدیرعامل سازمان پایانه ها و پارک سوارهای شهرداری تهران گفت: در هفته هوای پاک مراجعه کنندگان به پارک سوار بیهقی برای دریافت معاینه فنی هیچ گونه وجهی را در مدت زمان توقف خودرو پرداخت نخواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس ولی آذروش گفت: شهروندان تهرانی که برای دریافت برگ معاینه فنی به پارک سوار بیهقی مراجعه می کنند مدت زمان طولانی را برای بازدید  خودروهای شان و اخذ معاینه فنی صرف می کنند و هزینه های سنگینی بر آنان تحمیل می شد.

وی ادامه داد: با هدف پاسداشت هفته هوای پاک تصمیم گرفته شد که مراجعه کنندگان برای معاینه فنی خودرو در زمان توقف خودروها در پارک سوار بیهقی هیچ گونه وجهی پرداخت نکنند.

آذروش افزود: روزانه حدود 2 هزار دستگاه خودرو برای اخذ معاینه فنی به پارک سوار بیهقی وارد می شوند و اگر بخواهیم مدت زمان توقف آنان در پارک سوار محاسبه و از شهروندان وجه آنان را اخذ کنیم رقم قابل توجهی خواهد شد.

وی ادامه داد: در کنار این اقدام با هدف رفاه هرچه بیشتر مراجعه کنندگان به این پارک سوار و زدودن خستگی ناشی از مدت زمان توقف در پارک سوار برای اخذ برگه معاینه فنی از مراجعه کنندگان به نحو مطلوب و شایسته ای پذیرایی خواهیم کرد.

مدیرعامل سازمان پایانه ها و پارک سوارهای شهرداری تهران افزود: هدف نهایی ما فراهم آوردن فضای مفرح و آرام و امن برای شهروندانی است که از پایانه ها و پارک سوارهای شهرداری تهران استفاده می کنند.

کد مطلب 818604

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها