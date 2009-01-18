تمام واحدهای صنعتی در گناباد در اختیار بخش خصوصی است

به گزارش خبرنگار مهر در گناباد محمد صفایی ظهر امروز در جلسه شورای اداری شهرستان افزود: در حال حاضر 172 واحد صنعتی و 55 معدن در شهرستان فعال هستند که تمامی آن ها توسط بخش خصوصی ایجاد شده و اداره می شود.

فرماندار گناباد گفت: هم اینک یک شهرک صنعتی، دو ناحیه صنعتی و 300 هزار نفر در بخش صنعت و معدن در گناباد مشغول به فعالیت هستند.

صفایی خاطر نشان کرد: ارتقای سطح علمی و فرهنگی مردم، امری مهم است که در این راستا در سال گذشته جشن ریشه کنی بی سوادی در گناباد برگزار شد.

فرماندار گناباد با بیان اینکه در حال حاضر تمامی کودکان واجب التعلیم گناباد تحت پوشش آموزش و پرورش قرار دارند گفت: پیش از انقلاب اسلامی هیچ واحد آموزش عالی در گناباد وجود نداشت ولی در حال حاضر4 مرکز دانشگاهی در شهرستان وجود دارد و 25 درصد جمعیت شهرستان را دانشجویان تشکیل می دهند.

صفایی خاطر نشان کرد: ایجاد یک هزار و 178 کیلومتر راه آسفالت و افزایش سرانه فضای ورزشی به 83 سانتی متر، تولید 8 هزار و 851 تن گوشت سفید و 30 هزار دام سنگین از دستاوردهای انقلاب اسلامی در گناباد است.

وی با اشاره به پیشرفتهای انجام شده در حوزه انرژی نیز گفت: کاخک و بیدخت به صورت کامل گازرسانی شده و گاز مرکز شهرستان نیز تا پایان بهمن به صورت 100 درصد تامین می شود.

فرماندار گناباد با اشاره به رشد سرمایه گذاری در شهرستان افزود: طی 30 سال اخیر و در مقایسه با پیش از پیروزی انقلاب اسلامی سرمایه گذاری در شهرستان 452 درصد رشد داشته است ضمن اینکه طی این سال ها شاهد رشد 98 درصدی صدور پروانه و رشد 209 درصدی صدور مجوز ایجاد واحدهای صنعتی نیز بوده ایم.