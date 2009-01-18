پرداخت تسهیلات به سرمایه گذاران توسط بانکهای زنجان باید تسریع شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی نژاد ظهر امروز در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان افزود: با توجه به اینکه اولویت برای ما توسعه استان است، زمان برای پرداخت تسهیلات به سرمایه گذاران باید مشخص شود.

وی با عنوان اینکه تسهیلات باید در بخش‌ها و طرحهای مختلف صنعت، خدمات و کشاورزی تخصیص یابد، خاطرنشان کرد: اگر طرحی به بانک‌های عامل معرفی و مورد قبول واقع شود، بانکها ملزم به پرداخت تسهیلات هستند.

رئوفی نژاد افزود: اگر در بانکهای توجهی به سرمایه در گردش نشود، یقینا مشکلات بانکها و سرمایه گذاران حل نخواهد شد.

استاندار زنجان تاکید کرد: بانکهای عامل در سطح استان جهت پرداخت تسهیلات به مردم، نباید آنها را بیش از حد در انتظار بگذارند.

رئوفی نژاد افزود: ما هیچگونه تعارفی با کسی نداریم و اگر هر بانکی نتوانست به سرعت مشکلات ارباب رجوع را برطرف سازد، با آنان برخورد خواهد شد زیرا در این زمینه نباید مردم را در پشت درهای بانک به انتظار گذاشت.

وی گفت: طبق مصوبات موجود، تلاش و رویکرد ما در مسیر توسعه، استفاده از بخش کشاورزی صنعتی است و هر اقدامی که در بخش کشاورزی صورت می گیرد باید زیر مجموعه صنعت قرار گیرد.

رئوفی نژاد گفت: اگر بنا باشد اعتبارات تخصیصی جهت طرح توسعه از سقف اعتبارات بنگاه‌های زودبازده و سرمایه در گردش لحاظ شود، باید طبق مجوز کارگروه این امر صورت گیرد.

استاندار زنجان افزود: یکی از بانکهایی که بسیار کند عمل کرده، بانک ملت است در حالی که این بانک در سایر استان‌ها عملکرد مطلوبی داشته است اما در استان زنجان دلیل این عملکرد ضعیف، هنوز مشخص نیست.

در ادامه این جلسه فروزان مهر معاون برنامه ریزی استانداری زنجان نیز بنگاههای کوچک زودبازده را از طرحهای موثر دولت نهم عنوان کرد و گفت: سند اشتغال استان باید تابلوی راهنمای این کارگروه باشد و در توزیع تسهیلات نیز باید به امر مهم محرومیت زدایی توجه شود.

فروزان مهر رویکرد کارگروه را برنامه محوری و طرح محوری عنوان کرد و پرهیز از متقاضی محوری را خواستار شد.

وی تلاش برای رفع مشکل نقدینگی واحدهای مجری طرح و تکمیل پروژه های نیمه تمام با حداکثر پیشرفت فیزیکی را در اولویت کارهای کارگروه اشتغال عناون کرد.

همچنین در این جلسه جلسه مهندس خوشنود رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گزارشی از تعداد طرحها و روند اجرا در بخش کشاورزی ارائه نمود.

وی میزان اعتبار تخصیص یافته به بخش کشاورزی را 27 میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: برای مجموع 24 طرح عقد قرارداد انجام شده ، 87 طرح مصوب شده، 555 طرح در دست بررسی است و 130طرح جدید نیز ارائه شده است.