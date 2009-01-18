استان کرمانشاه بهترین و بزرگترین دروازه ورودی به کشور عراق است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، مجید غفوری پیش از ظهر یک شنبه درجلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان با اشاره به برگزاری مطلوب و با شکوه دستاوردهای جمهوری اسلامی در استان سلیمیانیه عراق اظهار داشت: با توجه به برگزاری مطلوب نمایشگاه دستاوردهای جمهوری اسلامی (با محوریت استان کرمانشاه) که در آذر ماه سال جاری در استان سلیمیانیه برگزار شد اخیراً از سوی سازمان توسعه تجارت خارجی رتبه ممتاز به این نمایشگاه اختصاص یافت که این نشان از پیگیری و تلاش خیلی خوب مسولین استان در این موضوع دارد.

وی با تقدیر و تشکر از دستگاههای ذیربط این موضوع گفت: برگزاری مطلوب و باشکوه این نمایشگاه دارای دستاوردهای مثبت و گسترده ای برای کشور و استان بود که جا دارد از تلاشهای دستگاههای ذیربط در این خصوص تقدیر و تشکر شود.

غفوری با بیان اینکه اعضای کارگروه صادرات استان با روحیه تلاشگر و تعصب خود نقش موثری در برگزاری مطلوب این نمایشگاه داشتند، گفت: خوشبختانه نمایشگاه دستاوردهای جمهوری اسلامی در استان سلیمیانیه با کمترین مشکل و مسئله ای برگزار شد به طوری که حدود هزار نفر از استان و کشور در این نمایشگاه حضور پیدا کردند.

استاندار کرمانشاه خاطر نشان کرد: پس از سقوط رژیم بعث عراق ، این نمایشگاه بهترین و برترین نمایشگاهی بود که در کشور عراق برگزار شد و اخیراً از سوی سازمان توسعه تجارت خارجی کشور به آن رتبه ممتاز اختصاص یافت.

غفوری تاکید کرد: باید با استفاده از تجارب خوب این نمایشگاه نسبت به استمرار چنین نمایشگاههایی در سایر نقاط عراق و دیگر کشورها اقدام کرد.

استاندار کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود به اهداف پیش بینی شده در صادرات استان اشاره کرد و گفت: طی چند سه سال گذشته بصورت مکرر و مستمر از دستگاههای ذیربط صادرات استان خواسته شد که تمامی تلاشهای خود را برای افزایش میزان صادرات به رقم یک میلیارد دلار بکار گیرند و در 9 ماهه اول سال جاری رقمی معادل 850 میلیون دلار در بحث صادرات حاصل شده که پیش بینی می شود امسال هدف پیش بینی شده در استان محقق شود.

در ادامه این جلسه رئیس سازمان بازرگانی و تعدادی از اعضای شورای برنامه ریزی استان کرمانشاه به ارائه نقطه نظرات و دیدگاه های خود در خصوص توسعه هر چه بیشتر صادرات استان پرداختند.