سجادی حسینی در این باره به خبرنگار مهر گفت: "تا تو هستی" محصول انجمن دفاع مقدس و داستان آن درباره زن و شوهری است که زمان جنگ با مسائلی مواجه می‌شوند. گلستانی و بهروز شعیبی در این فیلم مقابل دوربین رفته‌اند. "تا تو هستی" که در جشنواره فیلم کوتاه تهران جایزه گرفته در بخش مسابقه فیلم‌های کوتاه فجر اکران می‌شود.

این کارگردان ادامه داد: فیلم کوتاه "نفس" درباره پسر و دختری است که در بهمن 57 روی یک پشت‌بام با هم آشنا می‌شوند. پسر کوکتل مولوتف می‌سازد و... گلستانی و محمد مین‌باشی در این فیلم مقابل دوربین رفته‌اند که پژمان لشگری‌پور مجری طرح آن است و در جشنواره فیلم شهر به نمایش درمی‌آید.

سجادی حسینی به زودی تولید فیلم تلویزیونی "روزی که می‌گذرد" را در سیمافیلم شروع می‌کند. وی فیلم‌های تلویزیونی "فیلمسازان کوچک" و "روزنه‌ای به بهشت" را کارگردانی کرده است. گلستانی بازیگر برگزیده جشنواره تئاتر پارسال است و فیلم تلویزیونی "دماغ" به کارگردانی فرزاد موتمن را در نوبت پخش دارد.