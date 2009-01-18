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۲۹ دی ۱۳۸۷، ۱۶:۴۲

نامگذاری یکی از میادین شهر مشهد به نام غزه

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس شورای شهر مشهد از نامگذاری یکی از میادین شهر به نام غزه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سید محمد طباطبایی یزدی ظهر امروز در شصتمین جلسه علنی شورای شهر مشهد که در محل شهرداری مشهد برگزار شد افزود: شهرداری مشهد به همکاری اداره کل ارشاد اسلامی استان خراسان رضوی موظف هستند تا از ورود و تبلیغ کالاهای صهیونیستی در شهر جلوگیری نمایند و هرچه سریع تر نسبت به جمع آوری این کالا ها و برخور با شرکت های توزیع کننده آنها برخورد کنند.

همچنین در دستور شماره دوم جلسه شورای شهر تغییر نام سه راه کوکا به سه راه رضوان(شهید عماد مغنیه) و نصب تابلو و در خصوص حمایت از مجلس شورای اسلامی مبنی بر استمرار ممنوعیت برقراری رابطه اقتصادی، تجاری و فرهنگی با کمپانیها، موسسات و شرکت های وابسته بر رژیم صهیونیستی در سطح جهان به تصویب رسید.

همچنین قرار شد برای تقدیر و تشکر از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و کلیه رسانه های جمعی در خصوص پوشش خبری وسیع فجایع صهیونیستها در غزه، بیانیه ای صادر شود.

شهردار مشهد نیز در ادامه جلسه در خصوص لزوم بررسی مطالعات اجتماعی و فرهنگی در پروژه های عمرانی شهر گفت: مهندس مشاور باید به تمام مسائل یک پروژه عمرانی در شهر توجه کند، اما متاسفانه در اینگونه پروژه ها به آثار اجتماعی و فرهنگی توجه نمی شود.

سید محمد پژمان تاکید کرد: اگر به این موضوعات در انجام پروژه های توجه نشود و آثار منفی پروژه ها شناسایی نشود موجب بروز خساراتی در منطقه خواهد شد.

رئیس کمیسون فنی و عمرانی شهر نیز در ادامه اظهار داشت: همان طور که مطالعات فنی انجام می شود ، انجام مطالعات فرهنگی و اجتماعی هم جزء وظیفه مهندسین مشاور طرح است که باید بحث فرهنگی و اجتماعی منطقه را مطالعه کنند.

عباس شیر محمدی خاطر نشان کرد: شهر داری در زمینه انجام مطالعات اجتماعی و فرهنگی در کلیه پروژه ها باید این کار را جزء وظایف مهندسین مشاور بیاورد.

دستور شماره سوم جلسه شواری شهر مشهد در خصوص لزوم بررسی پیوست اجتماعی و مطالعاتی کلیه سیاستها، فعالیتها و پروژه های شهرداری در معاونت فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بود که اعضای شورای شهر این طرح را به تصویب رسانند.

در ادامه عضو شورای شهر مشهد در خصوص تدوین فضاهای تبلیغی و زیبا سازی شهر گفت: روزها و شبها می گذرد اما متاسفانه در رابطه با تابلوهای تبلیغاتی شهر هیچ کاری انجام نشده است.

جواد داوود آبادی ادامه داد: وجود تابلوهای تبلیغاتی با طراحی غربی و بی ارزش در کلان شهر مذهبی مانند مشهد، شهر را پرکرده و باعث ایجاد یکی معضل اجتماعی در شهر شده است.

اعضای شورای شهر مشهد دستور شماره چهار جلسه که در رابطه با تدوین و تهیه فضاهای تبلیغی و زیبا سازی شهر بود را به تصویب رساندند و همچنین طرح بررسی دفترچه های قرار داد و شرایط عمومی و خصوصی پیمانهای نگهداری فضای سبز به مدت سه سال را جهت بررسی به کمسیون برنامه و بودجه ارجاع دادند.

در شصتمین جلسه علنی سومین دوره شورای اسلامی شهر مشهد حدود هشت دستور به تصویب رسید و همچنین حدود سیزده لایحه قرائت شد.

کد مطلب 818614

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