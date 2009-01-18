نماز در مدارس همدان رو به تعطیلی است

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، حجت الاسلام سید مرتضی حسنی حلم ظهرامروز در گردهمایی ائمه جماعت روحانی و غیر روحانی همدان، افزود: با وجود تلاش هایی که صورت گرفته هنوز حق نماز آن طور که در شان و منزلت آن است، ادا نشده است.

وی با اشاره به گذشت 18 سال از تشکیل ستاد اقامه نماز در کشور می گذرد، افزود: در موضوع نماز با کاستی های زیادی مواجه هستیم که باید علت ها را جویا شویم.

حجت الاسلام حسنی حلم با بیان اینکه خانواده ها نقش مهمی در ترغیب جوانان به نماز دارند، افزود: آموزش و پرورش، رسانه ها و مطبوعات نیز در این زمینه نقش بسزایی دارند.

وی با بیان اینکه برای تشویق جوانان به نمازباید کارکردها و آثارنماز در جامعه را به جوانان معرفی کنیم، افزود: این کارکردها در زمینه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و در همه زمینه ها باید مشخص باشد.

وی خاطر نشان کرد: سال گذشته احداث 140 نمازخانه در مدارس استان همدان مصوب شد که تا کنون 35 نمازخانه ساخته شده است.

رئیس ستاد اقامه نماز استان همدان با بیان اهمیت اسلام به مسئله نماز، افزود: نماز پایگاه تبلیغ دین و محل تربیت دینی است.

حجت الاسلام سید مرتضی حسنی حلم یاد آور شد: نباید به نماز تنها نگاهی از منظر دینی و شرعی داشت.