رالی ارمنستان با استانداردهای دنیا تطبیق داده می شود

به گزارش خبرنگار مهر، آرسن سارکیسف ظهر یکشنبه در دیدار با مدیرکل تربیت بدنی مازندران در ساری افزود: هم اکنون 25 تیم رالی این کشور در سطح اروپا مطرح و فعالیت می کنند.

وی خاطر نشان کرد: ارمنستان در رالی از کشورهای منطقه جلو بوده ولی در جفت دیفرانسیل آمادگی دارد از استعدادها و توان اتومبیلرانان ایرانی این رشته استفاده کند.

رئیس کمیته اتومبیلرانی فدراسیون اتومبیلرانی با اشاره به اینکه ورزش ارمنستان با تکیه بر تفکر جوانگرایی در ورزش استوار است تصریح کرد: ماشین های ایرانی که با استاندارد همگام شده در جذب ورزشکاران این رشته تاثیر گذار است.

این مسئول ورزشی ارمنستان با بیان اینکه ایران هم اکنون در زمینه رالی توانسته حضور موفقی در مسابقات جهانی داشته باشد یادآور شد: استاندارد جهانی اتومبیلرانی اکنون در ایران رعایت می شود.

وی با بیان اینکه تیم های ایرانی رشته اتومبیلرانی اکنون در تبادل فرهنگی موثر واقع است گفت: ارمنستان آمادگی برقراری ارتباط بیشتر ورزشی در رشته های مختلف را با ایران دارد.

مدیر کل تربیت بدنی مازندران نیز در این دیدار با اشاره به اینکه مازندران در ردیف پنج استان برتر کشور از نظر ورزشی است اظهار داشت: رشته پرطرفدار اتومبیلرانی و موتورسواری مازندران اکنون از جایگاه مناسبی در بین هیئت ها برخوردار است.

نصرالله پریچهره با اشاره به انعقاد تفاهم نامه های همکاری ورزشی بین کشورهای حاشیه دریای خزر و تربیت بدنی مازندران اظهار داشت: با وزیر ورزش داغستان پروتکلی انعقاد شده که در پنج رشته ورزشی وزنه برداری، کشتی، والیبال، تکواندو و بوکس دو طرف تبادل استاد، مربی و ورزشکار نمایند.

وی با بیان اینکه یک هیئت ورزشی ترکیه تا پایان ماه آینده وارد مازندران خواهند شد اظهار امیدواری کرد با امضای پروتکل های همکاری ورزشی فی مابین مازندران و کشورهای همجوار حاشیه دریای خزر ضمن تبادل تجربیات، تبادل فرهنگ ملت ها از طریق ورزش نهادینه شود.