به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمد علی تسخیری رئیس مجمع جهانی تقریب مذاهبر اسلامی صبح امروز در همایش "غزه و رسانه" با قرائت آیاتی از سوره احزاب که در آنها به مجاهدت رزمندگان اسلام پرداخته شده است خطاب به مردم فلسطین گفت: ای مجاهدان غزه شما وظیفه حسینی خود را کاملا انجام دادید و تنها وظیفه زینبی شما باقی مانده است و امیدوارم به پیروزی برسید. شما همه قدرتهای سرکوبگر جهان و در رأس آنها آمریکا را رسوا کردید و این یک پیروزی برای شما بود.

وی افزود: مومنان دائما تهدیدات را به تبدیل به فرصت و به پلی برای پیروزی می‌کنند و پیروزی مردم فلسطین در غزه از این جمله بود. تلفات دشمن صهیونیستی هم فقط تلفات مادیشان نبوده است بلکه طرحهای سازشکارانه ای که مطرح می‌کردند همه مقهور و مدفون شد.

وظیفه رسانه‌ها افشای جنایتهای رژیم صهیونیستی است

آیت الله تسخیری با اشاره به اقدام مصر در نگشودن گذرگاه رفح به روی مردم غزه آن را با سازش مصر در تفاهمنامه کمپ دیوید مقایسه کرد و گفت: خط سازش از روز اول تا کنون مطرح بوده است اما مقاومت فلسطین در سالهای گذشته، انتفاضه های اول و دوم که الهام گرفته از انقلاب اسلامی بود همچنان زنده است.

وی انعکاس اخبار غزه توسط رسانه‌ها را بسیار مهم خواند و افزود: امروز وظیفه زینبی رسانه‌ها شروع شده و باید مفاهیم پیروزی حماس و مقاومت اسلامی را مطرح کنند و جنایتهای رژیم صهیونیستی را برملا سازند.

پس از سخنرانی رئیس مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی کلیپی تحت عنوان " get out" در محکومت جنایتهای رژیم صهیونیستی و آمریکا که در آن از سرودهایی به سه زبان، عربی و انگلیسی استفاده شده بود پخش شد.