خطر انقراض پنگوئنهای راک هاپر را تهدید می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان به تازگی اعلام کردند که نسل پنگوئن های جهنده راک هاپر با کاهش 90 درصدی طی 50 سال گذشته در حال انقراض است.

جمعیت این حیوانات زیبای قطبی زمانی به میلیونها می رسید که در حال حاضر تنها 32 الی 65 هزار جفت از این جانداران در جزیره گوف و 40 الی 50 هزار جفت از آنها در جزیره تریستان- دو جزیره مهم در آتلانتیک جنوبی- به سر می برند.

این دو جزیره که جزو قلمرو دریایی انگلستان به شمار می رود 80 درصد از آلودگی های گونه های زیستی را به خود اختصاص داده اند.

به گفته محققان انجمن سلطنتی حمایت از پرندگان جمعیت پنگوئن ها از گذشته تحت تاثیر عوامل متفاوتی از جمله انسانها، سگها و دیگر جانوران قرار داشته است که تنها این عوامل را نمی توان در از بین رفتن بالغ بر میلیونها پرنده از دهه 1950 به بعد دخیل دانست. میزان پرندگان از بین رفته در جزیره گوف با از دست دادن روزانه 100 پرنده طی 50 سال برابری می کند.

از عوامل مهمی که محققان به عنوان از بین برنده این پرندگان برشمردند، می توان به تغییرات ناگهانی جوی، تغییرات در شرایط اکوسیستم دریایی و ماهیگیری بیش از حد مجاز اشاره کرد.

محققان این موسسه مسئول اصلی این فاجعه زیست محیطی را بی توجهی دولت انگلستان و عدم حمایت این دولت از محیط زیست این دو جزیره اعلام کردند.

بر اساس گزارش ام اس ان بی سی، تا کنون دیگر گونه های پنگوئن ها با مشکلی مواجه نشده و در سلامت عمومی به سر می برند اما چندین گونه دیگر از این جانداران زیبا از جمله پنگوئن های آفریقایی، چشم زرد و فیوردلند نیز در خطر جدی انقراض به سر می برند.