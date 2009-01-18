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۲۹ دی ۱۳۸۷، ۱۵:۱۲

بررسی بنیادهای انقلاب در "دو قدم مانده به صبح"

بررسی بنیادهای انقلاب در "دو قدم مانده به صبح"

برنامه "دو قدم مانده به صبح" فردا 30 دی با حضور کارشناسان تاریخ موضوع بنیادهای انقلاب اسلامی را بررسی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه "دو قدم مانده به صبح" قصد دارد در آستانه دهه فجر به حوادث مختلف انقلاب اسلامی در سال 57 تا امروز بپردازد. به همین منظور روز دوشنبه 30 دی در بخش اول دکتر جلیل عرفان‌منش کارشناس و دکتر منوچهر محمدی میهمان موضوع بنیادهای انقلاب اسلامی را بررسی می‌کنند.

در بخش دوم برنامه فردا افشین شاهرودی کارشناس و مسعود زنده‌روح کرمانی عکاس و مدرس دانشگاه به موضوع نگاه عکاسان در عکس‌های یازدهمین دوسالانه عکس ایران می‌پردازند.

"دو قدم مانده به صبح" به کارگردانی و تهیه‌کنندگی سعید بشیری و اجرای محمدصالح علا از شنبه تا چهارشنبه ساعت 23:15 تا یک بامداد روی آنتن شبکه چهار می‌رود.

کد مطلب 818641

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