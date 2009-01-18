پرداخت 1000 میلیارد تومان به بنگاههای دارای بدهی معوق

به گزارش خبرنگار مهر، در پی توافق 7 آذرماه امسال مقامات بانک مرکزی، بانکهای دولتی، وزارت کار و امور اجتماعی ، مقرر شد تا 7 هزار میلیارد تومان تسهیلات به سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی و اجرای کامل آئین نامه 30330 هیئت دولت (پرداخت تسهیلات به بنگاههای دارای بدهی معوق) پرداخت شود.

سید محمد جهرمی وزیر کارو امور اجتماعی در گفتگو با مهر از پرداخت 1000 میلیارد تومان از رقم مذکور به بنگاههای زودبازده و بنگاههای دارای بدهی معوق خبرداد.

براساس اعلام وزارت کار و امور اجتماعی، بخشی از واحدهای تولیدی به دلیل بدهی های معوق به سیستمهای بانکی نتوانسته اند از تسهیلات بانک مرکزی و بانکها برای تامین سرمایه در گردش که به صورت ارزی و یا ریالی برخوردار باشند. به همین دلیل، تامین نشدن مواد اولیه برای تولید، آنها را دچار تعطیلی و یا کاهش شدید تولید کرده است.

همچنین معاون وزیر کار و امور اجتماعی نیز در این خصوص گفته بود: پرداخت این تسهیلات به بانکهای عامل پس از تقسیم سهم استانی ابلاغ شده است.

از سال گذشته نیز وزارت کار و امور اجتماعی با کمک 4 بانک ملت، ملی، صنعت و معدن و صادرات طرحی را برای کمک به بنگاهها به اجرا در آورده است.

براساس آئین نامه 30330، قرار است آن دسته از واحدهای تولیدی که ساختار مالی مناسب دارند و محصولاتشان نیز در بازار متقاضی دارد و قابل رقابت است با کمک سیستم بانکی مشکل بدهی معوق آنها با توجه به ضوابط اسلامی که می توان برای هر یک تنظیم نمود، حل شود.