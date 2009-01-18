حمله هوایی رژیم اسرائیل به غزه / شهادت یک فلسطینی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ارتش رژیم صهیونیستی امروز نوارغزه را هدف حمله هوایی قرار داد.

رژیم صهیونیستی در توجیه این اقدام اعلام کرد که عاملان پرتاب 4 فروند موشک به شهرک سدیروت را هدف قرار داده است.

خبر دیگر اینکه یک منبع بیمارستانی فلسطین از شهادت یک فلسطینی در شهرک "خزاعه" در خانیونس واقع در جنوب نوارغزه خبر داد.

وی در مزرعه خویش هدف گلوله نظامیان رژیم صهیونیستی قرار گرفت.

پس از اعلام آتش بس، وی نخستین فلسطینی است که به شهادت رسیده است.

سرانجام بعد از 22 روز حمله بی امان و وحشیانه نظامیان صهیونیستی علیه مردم بیگناه غزه و به شهادت رساندن بیش از یکهزار و 200 تن و مجروح کردن بیش از پنج هزار و 300 تن ، صهیونیست ها که دریافتند دیگر راه نجات از بحران غزه ندارند، اعلام آتش بس کردند تا شاید گریزی از شکست غزه برایشان فراهم شود.

مقاومت فلسطین اعلام کرده است که بر شروط خود درباره خروج تمامی نظامیان صهیونیست از غزه، باز شدن گذرگاهها و رفع کامل محاصره غزه تاکید دارد.