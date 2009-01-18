به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی خانه سینما اعلام کرد در دیدار هیئت مدیره خانه سینما با اکبر نبوی بر ضرورت تعامل و همکاری بیشتر جامعه اصناف سینما و فارابی تاکید شد و یکی از نکات هم اظهار علاقمندی فارابی برای حمایت از امور صنفی و تعامل بیشتر با خانواده سینما بود.

هیئت مدیره خانه سینما هم در این جلسه پیشنهادهایی درباره تاسیس صندوق حمایت شفاف از تولیدات سینمایی، استانداردسازی و به روز کردن تجهیزات حرکتی و فنی سینما و کمک به تهیه آثار ارزشمند سینمایی مبتنی بر شاخص‌های جدید سینمایی ارائه کردند.

صدور پروانه نمایش فیلم‌های حاضر در جشنواره برای جلوگیری از تکرار مشکلات دو سال گذشته برای سینماگران دیگر بحث دیدار هیئت مدیره خانه سینما با نبوی بود. همچنین خانه سینما پیشنهاد کرد برای روشن شدن وضعیت تسهیلات مالی، میزان و نحوه تخصیص آن به سینماگران به صورت شفاف اعلام شود.

در پایان این نشست قائم‌مقام بنیاد سینمای فارابی ابراز امیداواری کرد بتواند به این پیشنهادها جامه عمل بپوشاند. در این دیدار که به دعوت نبوی انجام شد، محمدمهدی عسگرپور، فرهاد توحیدی، امین تارخ، محمد سریر، کامران ملکی، ابراهیم مختاری، مرتضی رزاق کریمی، محمدرضا سکوت و سیدمحسن هاشمی حضور داشتند.