  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۹ دی ۱۳۸۷، ۱۴:۱۳

سه پیشنهاد هیئت مدیره خانه سینما به قائم‌مقام فارابی

سه پیشنهاد هیئت مدیره خانه سینما به قائم‌مقام فارابی

در دیدار دیروز هیئت مدیره خانه سینما با قائم‌مقام بنیاد سینمایی فارابی موضوع رفع مشکلات سینمای ایران در آستانه جشنواره بیست و هفتم فیلم فجر بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی خانه سینما اعلام کرد در دیدار هیئت مدیره خانه سینما با اکبر نبوی بر ضرورت تعامل و همکاری بیشتر جامعه اصناف سینما و فارابی تاکید شد و یکی از نکات هم اظهار علاقمندی فارابی برای حمایت از امور صنفی و تعامل بیشتر با خانواده سینما بود.

هیئت مدیره خانه سینما هم در این جلسه پیشنهادهایی درباره تاسیس صندوق حمایت شفاف از تولیدات سینمایی، استانداردسازی و به روز کردن تجهیزات حرکتی و فنی سینما و کمک به تهیه آثار ارزشمند سینمایی مبتنی بر شاخص‌های جدید سینمایی ارائه کردند.

صدور پروانه نمایش فیلم‌های حاضر در جشنواره برای جلوگیری از تکرار مشکلات دو سال گذشته برای سینماگران دیگر بحث دیدار هیئت مدیره خانه سینما با نبوی بود. همچنین خانه سینما پیشنهاد کرد برای روشن شدن وضعیت تسهیلات مالی، میزان و نحوه تخصیص آن به سینماگران به صورت شفاف اعلام شود.

در پایان این نشست قائم‌مقام بنیاد سینمای فارابی ابراز امیداواری کرد بتواند به این پیشنهادها جامه عمل بپوشاند. در این دیدار که به دعوت نبوی انجام شد، محمدمهدی عسگرپور، فرهاد توحیدی، امین تارخ، محمد سریر، کامران ملکی، ابراهیم مختاری، مرتضی رزاق کریمی، محمدرضا سکوت و سیدمحسن هاشمی حضور داشتند.

کد مطلب 818651

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها