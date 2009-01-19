ایجاد مسیر پرواز کرمان - نجف اشرف در حال پیگیری است

روح الله پورشعبان در گفتگو با مهر اظهار داشت: استان کرمان یکی از استانهای کشور است که دارای بیشترین موارد سفر به عتبات عالیات است و در همین جهت و در راستای رفاه حال مسافران و استقبال مردم خواستار ایجاد خط مستقیم پرواز کرمان - نجف اشرف هستیم.

وی تصریح کرد: در این خصوص پیگیری های لازم انجام شده است و امیدواریم به زودی به نتیجه مثبت برسد.

پورشعبان افزود: یکی از پیشنهادهای موجود اماکن ایجاد پرواز مستقیم به نجف اشرف است و در صورت امکان پذیر نبودن این مسئله بحث ایجاد پرواز کرمان - اهواز در خصوص خدمات دهی به زائران مطرح است و دلیل عمده آن نزدیکی مسافت اهواز تا مرز شلمچه است.

وی در خصوص ثبت نام از زائران عتبات عالیات در کرمان گفت: با توجه به سال نوآوری و شکوفایی ثبت نام از افراد متقاضی در سال جاری به صورت اینترنتی انجام شده است.

وی گفت: متقاضیان اعزام باید به نزدیک ترین دفتر خدمات الکترونیک به محل سکونت خود مراجعه و مراحل ثبت نام را انجام دهند.