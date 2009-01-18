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۲۹ دی ۱۳۸۷، ۱۴:۲۸

علامه فضل الله :

واکنش سست اعراب مشوقی برای جنگ طلبی بیشتر اسرائیل است

واکنش سست اعراب مشوقی برای جنگ طلبی بیشتر اسرائیل است

علامه فضل الله واکنش سست و اهمال کاری کشورهای عربی را در قبال جنگ غزه مشوقی برای به راه انداختن جنگ های جدید اسرائیل عیه کشورهای عربی و اسلامی عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفترعلامه محمد حسین فضل الله از بیروت، این عالم برجسته لبنانی امروز درسخنانی در واکنش به حوادث غزه گفت : اینگونه به اسرائیل آزادی عمل دادن برای فتنه انگیزی و بی ثبات کردن منطقه به این معنی است که دولت های غربی به امنیت و صلح بین المللی اهمیت نمی دهند.

وی درادامه افزود: کسانی که گمان می کنند جنگی با این میزان از وحشیگری و جنایت همانگونه که در غزه رخ می دهد، در همه مسائل و موضوعات منطقه و جهان اثر گذار نخواهد بود، در توهم و خیال به سر می برند.

علامه فضل الله که از مراجع تقلید شیعیان لبنان به شمار می رود، همچنین گفت که سستی و اهمال کاری کشورهای عربی برای مقابله با جنگ غزه، اسرائیل را به تفکر و برنامه ریزی برای جنگ های جدید علیه بیش از یک کشور عربی و اسلامی وا می دارد.

این عالم برجسته لبنانی درعین حال برای مقابله با دشمن صهیونیستی در همه زمینه ها دعوت کرد.

کد مطلب 818659

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