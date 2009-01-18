واکنش سست اعراب مشوقی برای جنگ طلبی بیشتر اسرائیل است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفترعلامه محمد حسین فضل الله از بیروت، این عالم برجسته لبنانی امروز درسخنانی در واکنش به حوادث غزه گفت : اینگونه به اسرائیل آزادی عمل دادن برای فتنه انگیزی و بی ثبات کردن منطقه به این معنی است که دولت های غربی به امنیت و صلح بین المللی اهمیت نمی دهند.

وی درادامه افزود: کسانی که گمان می کنند جنگی با این میزان از وحشیگری و جنایت همانگونه که در غزه رخ می دهد، در همه مسائل و موضوعات منطقه و جهان اثر گذار نخواهد بود، در توهم و خیال به سر می برند.

علامه فضل الله که از مراجع تقلید شیعیان لبنان به شمار می رود، همچنین گفت که سستی و اهمال کاری کشورهای عربی برای مقابله با جنگ غزه، اسرائیل را به تفکر و برنامه ریزی برای جنگ های جدید علیه بیش از یک کشور عربی و اسلامی وا می دارد.

این عالم برجسته لبنانی درعین حال برای مقابله با دشمن صهیونیستی در همه زمینه ها دعوت کرد.