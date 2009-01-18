نمایشگاه عکس "آرمنیا" در شیراز بر پا شد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، در این نمایشگاه که به آثار افشین آریافر عکاس شیرازی اختصاص دارد 55 عکس در اندازه های بزرگ و پانوراما در سرسرای زیرین نگارخانه در معرض دید عموم قرار گرفت.

آریافر درباره این نمایشگاه به خبرنگار مهر گفت: در سفر سال گذشته به کشور ارمنستان داشتم با در نظر گرفتن سه موضوع در مدت 15 روز اقدام به عکاسی کردم و حاصل آن در نمایشگاهی که شهریور ماه امسال در شهر ایروان به مناسبت هفدهمین سال استقلال این کشور برگزار کردم به نمایش در آمد و امروز نیز آثار مذکور در شیراز نمایش داده شد.

این مدرس دانشگاه آزاد افزود: ارمنستان کشوری است که همواره به دلیل بناهای مذهبی و کلیساها در کنار فستیوالهای گوناگونی که در طول سال به مناسبتهای مختلف برگزار می کند از جاذبه خاصی برای عکاسی برخوردار است.

به گفته وی در برپایی نمایشگاه عکس مذکور که تا دوم بهمن ماه ادامه خواهد داشت کانون عکس فارس و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مشارکت دارند.